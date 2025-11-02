Investigado un hombre por un robo de herramientas y maquinaria, valoradas en 10 mil euros, en una casa de Muíños

Investigan a un hombre por robar herramientas, maquinaria y otros enseres en una vivienda de Muíños. - GUARDIA CIVIL

OURENSE, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Lobios ha tomado declaración a un vecino de Muíños (Ourense) en calidad de investigado por un robo en una vivienda, donde se apoderó de herramientas, maquinaria y varios enseres valorados en alrededor de 10.000 euros.

El robo fue cometido entre finales de septiembre y mediados de octubre. Según relata el Instituto Armado, el investigado por un delito de robo con fuerza en las cosas aprovechó la ausencia de los habitantes de la vivienda y forzó la puerta de la entrada.

La Guardia Civil, tras practicar un registro domiciliario en la vivienda del investigado, recuperó prácticamente la totalidad de los efectos sustraídos.