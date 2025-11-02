Investigado un hombre por un robo de herramientas y maquinaria, valoradas en 10 mil euros, en una casa de Muíños

Investigan a un hombre por robar herramientas, maquinaria y otros enseres en una vivienda de Muíños.
Investigan a un hombre por robar herramientas, maquinaria y otros enseres en una vivienda de Muíños. - GUARDIA CIVIL
Europa Press Galicia
Publicado: domingo, 2 noviembre 2025 12:20

   OURENSE, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La Guardia Civil de Lobios ha tomado declaración a un vecino de Muíños (Ourense) en calidad de investigado por un robo en una vivienda, donde se apoderó de herramientas, maquinaria y varios enseres valorados en alrededor de 10.000 euros.

   El robo fue cometido entre finales de septiembre y mediados de octubre. Según relata el Instituto Armado, el investigado por un delito de robo con fuerza en las cosas aprovechó la ausencia de los habitantes de la vivienda y forzó la puerta de la entrada.

   La Guardia Civil, tras practicar un registro domiciliario en la vivienda del investigado, recuperó prácticamente la totalidad de los efectos sustraídos.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado