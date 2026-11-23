Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través del Puesto Principal de O Porriño y del Equipo de Policía Judicial de Vigo, investiga a un varón, de 85 años, por un presunto delito contra la libertad sexual a una mujer en un establecimiento hostelero del municipio pontevedrés de Mos.

Según ha informado el Instituto Armado, la investigación comenzó a raíz de la denuncia de una mujer, que manifestó que un cliente del local le dirigió comentarios de comentarios sexual, se exhibió y realizó tocamientos no consentidos. Además, la víctima aportó una grabación hecha con su teléfono móvil.

En el marco de la investigación, los agentes también obtuvieron imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento, que permitieron corroborar los hechos e identificar al autor.

Así, el 19 de noviembre fueron instruidas diligencias y se investiga a un hombre de 85 años, vecino de Mos, como presunto autor de los hechos.

El hombre se acogió a su derecho a no prestar declaración y las diligencias fueron puestas a disposición del tribunal de instrucción sección civil en funciones de guardia de O Porriño.