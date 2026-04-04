Investigados tres vecinos de Vedra (A Coruña) como presuntos autores de un incendio originado por quema de restos

Archivo - Bomberos trabajan en las tareas de extinción del incendio forestal en Cervo, a 5 de noviembre de 2025, en Cervo, Lugo, Galicia (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

A CORUÑA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de A Coruña investiga a dos mujeres y a un hombre como presuntos autores de un delito de incendio forestal por imprudencia grave en relación a un fuego que supuestamente fue originado por una quema de restos no controlada.

La investigación se inició a raíz de un incendio declarado el pasado 20 de marzo en el mismo municipio. Según relata el Instituto Armado, guardias civiles averiguaron que los investigados estaban realizando el aprovechamiento de la madera de pinos y acacias de una parcela, con autorización del dueño.

Las conclusiones aducen que realizaron la quema de los restos no aprovechables, tocones y raíces, y el fuego latente permaneció en el interior durante varios días, reactivándose en cuanto las condiciones meteorológicas fueron propicias.

Dada la falta de medidas de seguridad, el fuego se extendió a la vegetación circundante, aunque no alcanzó mayor extensión gracias a la rápida intervención de los medios de extinción. Posteriormente, la Guardia Civil procedió a la investigación de las tres personas como presuntos autores del delito.

El Instituto Armado recuerda que toda quema que se realice, tanto agrícola como forestal, no se iniciará antes de salir el sol y quedará totalmente extinguida dos horas antes de su puesta. Además, previamente a su inicio, debe hacerse una devasa medianta la eliminación manual o mecánica de la totalidad del material combustible en una franja de al menos cinco metros de ancho, rodeando el perímetro que se va a quemar.