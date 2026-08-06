Investigan por asesinato al detenido por un atropello intencionado en Ames (A Coruña) en el que la víctima falleció

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga por un delito de asesinato al detenido este miércoles por un atropello intencionado en Bertamiráns, en la localidad coruñesa de Ames, y en el que la víctima falleció.

Según han recordado fuentes del Instituto Armado, los hechos tuvieron lugar alrededor de las 00.45 horas, cuando una persona fue atropellada en un paso de peatones de Bertamiráns, resultando gravemente herida. Las primeras diligencias permitieron recabar testimonios que apuntaban a que el atropello habría sido intencionado.

Según la investigación, momentos antes del suceso se produjo una discusión entre el presunto autor y la víctima en la vía pública. Posteriormente, el investigado accedió a su vehículo y, tras realizar una maniobra, se dirigió hacia el lugar donde se encontraba la víctima, embistiéndola de "forma violenta" para, acto seguido, abandonar el lugar.

Con todo, la Guardia Civil procedió a la detención del presunto autor durante la tarde de este miércoles en la localidad de Bertammiráns. Según ha confirmado el Instituto Armado, se aprecian, de forma indiciaria, "circunstancias compatibles con la alevosía", motivo por el cual las diligencias se instruyen por un presunto delito de asesinato.

En la investigación también ha participado la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de A Coruña, que ha realizado la correspondiente inspección técnico-ocular del lugar de los hechos.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia competente, que continúa con la tramitación del procedimiento. La investigación permanece abierta.