Investigan a un hombre por conducir con carnés falsificados en la zona de Ferrol

Un agente comprueba la falsedad del carné de conducir del implicado. - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de Galicia de la Guardia Civil investigan a un varón tras ser detectado en varias ocasiones conduciendo con carnés falsificados.

Según ha trasladado el Instituto Armado en una nota de prensa, los agentes comprobaron que circulaba habitualmente sin haber obtenido nunca una autorización administrativa para la conducción de vehículos a motor. Así, las pesquisas determinaron que el implicado carecía por completo de expedientes de conducción legítimos.

También se detectaron varias identificaciones en las que el implicado exhibía un permiso de conducción nacional extranjero junto con un documento internacional del mismo país de origen. Los efectivos de la Guardia Civil sospecharon de su legitimidad, por lo que iniciaron las comprobaciones técnicas correspondientes para verificar su autenticidad.

De este modo, lograron acreditar que, desde junio de 2023 hasta la actualidad, el sospechoso había utilizado de forma recurrente esa documentación; en total, se constataron al menos cinco ocasiones distintas en las que el conductor se valió de estos soportes falsarios ante diferentes cuerpos policiales.

Con el objetivo de lograr el total esclarecimiento de los hechos, se remitió la documentación al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, cuyo informe pericial definitivo confirmó la falsedad absoluta del permiso internacional presentado.

Asimismo, los análisis técnicos determinaron que el permiso de conducción nacional extranjero asociado también había sido obtenido de manera fraudulenta en su país de procedencia.

Finalmente, todas las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Tribunal de Instancia competente en funciones de guardia de Ferrol.