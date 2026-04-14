Investigan a un hombre por simular un robo en la casa de su expareja en As Neves (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Tui investiga a un varón de 52 años, de nacionalidad portuguesa y con residencia en Portugal, como presunto autor de un delito de robo con escalo simulado en el domicilio de su expareja, ubicado en el municipio pontevedrés de As Neves.

Según ha informado el Instituto Armado, la investigación se inició tras el aviso de un posible robo. Una vez en el lugar, los agentes localizaron una escalera bajo una ventana del cuarto de baño, que presentaba la mosquitera cortada.

Sin embargo, los agentes determinaron que dicha escalera no llegó a ser utilizada para acceder a la vivienda. Además, las pesquisas posteriores confirmaron que no se habían forzado las puertas ni las ventanas del inmueble.

Además, confirmaron que, el ahora investigado, tenía llaves de la vivienda y conocía la ubicación exacta de los objetos de valor. De esta forma, se dirigió supuestamente a los dos puntos donde se ocultaban los efectos, logrando sustraer 24.000 euros en metálico y joyas valoradas en unos 5.000 euros.

Por ello, los agentes concluyeron que el investigado había simulado el asalto para encubrir la sustracción. La Benemérita ha señalado que la pareja mantenía problemas de convivencia y antecedentes por violencia de género.

De hecho, el varón tiene en vigor una Orden de Protección que le prohíbe acercarse a la víctima a menos de 200 metros. Los agentes han podido comprobar que el investigado ya había quebrantado esta prohibición de aproximación en varias ocasiones anteriores.