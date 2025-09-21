Investigan un posible robo en un bar de Ribadeo (Lugo) al empotrarse un coche y darse a la fuga

LUGO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga un posible robo en un bar de Ribadeo (Lugo) después de que un coche se empotrase contra el cristal y se diese a la fuga.

Alrededor de las 02.00 horas de este domingo, la Policía Local recibió la alerta de un vecino, que avisó de que un coche había irrumpido contra el cristal. Cuando una patrulla llegó al lugar, comprobaron que el vehículo se había escapado.

Una vez acordonada la zona por la Local, la Guardia Civil se hizo cargo del caso e investiga los hechos y su motivación.