Investigan la relación de los bidones de combustible hallados en Carnota y en Vigo con una narcolancha de Portugal

Garrafas de gasoil encontradas en una playa de Carnota. - EUROPA PRESS/CEDIDA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto una investigación a raíz del hallazgo de garrafas de gasoil y gasolina en una playa de Carnota y en la ría de Vigo, ante su posible vinculación con el narcotráfico y tras la incautación de una narcolancha en Esposende, en el norte de Portugal.

Así, este lunes fueron localizados alrededor de 15 bidones de 25 litros llenos de combustible en la playa de Lariño, en el municipio coruñés de Carnota. En la misma jornada, un pesquero avistó en la ría de Vigo un total de 49 garrafas de gasóleo y gasolina flotando a la altura de la boya de Rodeira.

Los bidones localizados en ambos casos son iguales --de 25 litros y con tapas negras, rojas y azules-- a los intervenidos la pasada semana por la Guardia Nacional Republicana (GNR) en Esposende, donde se incautaron 1.500 litros de combustible.

Ahora, la Guardia Civil investiga los hechos y mantiene abiertas todas las hipótesis.