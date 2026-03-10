Iván Ferreiro actuará en el auditorio de Castrelos de Vigo el 15 de agosto

Archivo - El cantante Iván Ferreiro. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo
VIGO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -
El gallego Iván Ferreiro actuará en el auditorio de Castrelos de Vigo el próximo 15 de agosto, según ha anunciado el alcalde, Abel Caballero, en un audio difundido a los medios de comunicación.
El regidor ha destacado la figura del "gran" Iván Ferreiro, como un cantante "extraordinario" con tantos miles de personas que lo siguen.
"Tenía un especial interés en que Iván Ferreiro estuviese en Vigo", ha reconocido, subrayando que muchos ciudadanos se lo pidieron en innumerables ocasiones.