Un jabalí se cuela en una sardinada de San Juan en Boborás (Ourense): "En Boborás, la hospitalidad, va por delante"

Un jabalí se cuela en una celebración de San Juan en Boborás. - ALCALDESA DE BOBORÁS

OURENSE, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de la parroquia de Vilachá, en el municipio ourensano de Boborás, vivieron la pasada noche de San Juan una estampa cuanto menos singular, cuando un jabalí se coló en la celebración y terminó hasta degustando alguna de las sardinas que se preparaban en la fiesta.

El momento fue grabado y compartido en redes por la propia alcaldesa, Patricia Torres, que calificó la visita como "inesperada".

"Apareció por allí, sin avisar y sin estar invitado, pero como en Boborás la hospitalidad va por delante, pues nada, se le sirvió también a él", bromea la regidora en un mensaje en sus redes sociales, en el que también recoge que el animal "dio buena cuenta de las sardinas que pudo y que le dejaron".