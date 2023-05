Jácome festeja su victoria en las urnas: "Ourense ha gritado y la democracia ha hablado"

El regidor apunta que D.O. aumenta su representación en la Diputación de Ourense, donde tendrá tres diputados

OURENSE, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El líder de Democracia Ourensana Gonzalo Pérez Jácome ha mostrado su alegría por su victoria en las urnas al ser la lista más votada en la capital provincial con 10 ediles y 19.158 votos que, según el actual regidor, hará que aumente en un diputado su representación en la Diputación de Ourense hasta alcanzar las tres actas.

Con el 95% del escrutinio avanzado, Jácome ha salido a las inmedicaciones de la sede de D.O. a celebrar el resultado obtenido este domingo. "Ourense no solo ha hablado esta noche, Ourense ha gritado y la democracia ha hablado", ha manifestado Pérez Jácome, micrófono en mano en la Rúa do Paseo ourensano y rodeado de su candidatura y vecinos que se han acercado a escuchar las primeras palabras del alcalde desde 2019.

Entre vítores, aplausos y gritos de "Jácome alcalde", el líder de D.O. ha calificado de "triunfo absolutamente histórico" el resultado obtenido por su partido, que sube de 7 a 10 ediles por los 7 de PP, 6 de PSOE y 4 de BNG.

Tras agradecer a los presentes el apoyo recibido y reconocer que él y su equipo están todavía "asimiliando los resultados", Jácome ha apelado a que "hay una ciudad que gobernar y una legislatura que encarar".

Así, ha subrayado que las encuestas de la calle "fueron las correctas", "las que tomaron el pulso de la gente" y que "suponen una alegría" después de "una campaña tremendamente dura".

De cara al mandato 2023-2027 ha asegurado que el motivo por el que le gustaría permanecer en el mando es porque su equipo "domina más los entresijos" y tiene "muchos proyectos pendientes que se podrían hacer". "No me fastidiaría perder la alcaldía por dejar de ser yo alcalde, sino por esos proyectos", ha apostillado.

"Es un segundo mandato en el que creemos que podemos hacer grandes cosas por Ourense", ha insistido Jácome, que se ha acordado uno a uno de los miembros que integraban la lista, a los que ha dado las gracias, en especial al segundo de la lista, actual teniente de alcalde, Armando Ojea, con quien se ha fundido en un abrazo.

"No sabemos si la Diputación habrá roto la mayoría absoluta (del PP de Manuel Baltar) como hace cuatro años. Está bailando en un centenar de votos", ha expuesto antes de concluir que, con todo, "lo que parece claro es que DO tendrá tres diputados, subiendo uno, es una victoria histórica".