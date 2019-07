Jácome responde a quienes no entienden su pacto con Baltar: "Es su problema"

Actualizado 06/07/2019 12:55:09 CET

Relata que llamó a Baltar padre el segundo día tras el 26M, pero ciñe su intervención en la negociación a que le respondió: "Ya te llamarán"

Estudia remunicipalizar hasta tres servicios y A Chavasqueira, y avisa a funcionarios que perderían su puesto si incumplen horarios y objetivos

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, admite que en Democracia Ourensana (DO) estarían "encantados" de presentarse a las elecciones autonómicas de 2020, pero lo condiciona a que el PP les dé "vía libre" a hacerlo, puesto que el pacto firmado con José Manuel Baltar por el que accedieron al gobierno local les impide competir contra los populares en otros comicios.

En una entrevista concedida a Europa Press, el recién electo regidor de la ciudad de As Burgas asegura que el PP "se equivocó" al incluir esta cláusula en el acuerdo: "Les dijimos que le restamos más votos al PSOE que al PP. Cometieron un error".

Así, preguntado sobre si DO mantendrá el pacto y no se presentará a las gallegas del 2020, replica: "Cruzaremos el río cuando lleguemos a él". Y es que a pesar de decir que "no está dispuesto, ahora mismo, a romper su palabra", da un rotundo "sí" a que presentarían candidatura si los populares levantan este veto.

Gonzalo Pérez Jácome (Ourense, 1969) accedió a la Alcaldía de la tercera ciudad de Galicia el pasado 15 de junio gracias a un acuerdo firmado el día antes con el presidente del PP provincial para formar gobiernos de coalición tanto en el Ayuntamiento como en la Diputación.

Tras pactar con quien llegó a llamar "cacique" y "psicópata con corbata", el líder de DO considera que sus electores "se equivocaron" al votarle y le "están menospreciando" si preferían que desalojase a Baltar en lugar de convertirse en regidor. "Estoy aquí porque hubo gente que me votó para cambiar la ciudad de Ourense. Si muchos no lo entendieron, es su problema", esgrime.

Y es que Jácome siempre sostuvo que "pactaría con el diablo si traía el cielo para Ourense". "Y en eso estamos", ironiza, aunque después matiza: "Del diablo para arriba cogen todos".

ASEGURA QUE BALTAR "HA CAMBIADO"

En la misma semana en la que escenificó su entendimiento con Baltar en una rueda de prensa conjunta, Jácome muestra su "sorpresa" al ver que el presidente provincial "ha cambiado" tras perder la mayoría absoluta en la Diputación. "Vamos a tener mejores colaboradores ahora que si tuviéramos un compañero de viaje como el PSOE o el BNG. No hay mal que por bien no venga", añade.

A pesar de ello, advierte que dentro de cuatro años DO podría hacer "una cosa totalmente distinta" y pactar con los socialistas, porque su objetivo "es Ourense, no los pactos con el PP".

Asimismo, afirma que mantuvieron conversaciones con el PSOE "hasta el último minuto" y que hubo miembros de este partido que "estuvieron luchando por detrás": "Los recibí en numerosas ocasiones, tanto en mi empresa como en el hotel de un amigo". En este sentido, afea al PSOE su "avaricia", porque "nunca estuvieron cerca" de cederle la Alcaldía.

Preguntado sobre si el padre del actual líder del PP provincial, el expresidente de la Diputación José Luis Baltar, incidió en las negociaciones, relata que "no se implicó prácticamente nada". Aun así, Jácome desvela que "el segundo día" tras el 26M fue él mismo quien acudió a Baltar padre. "Lo llamé un día y me dijo: 'Ya te llamarán mañana'. Y no me llamó él, llamó otra persona", cuenta.

Acerca de si consideró romper el pacto con el PP una vez ya había sido elegido alcalde y que DO tumbase la investidura de Baltar, admite: "Todos somos humanos y tenemos tentaciones". "Pero no, fueron pasajeras", apostilla, porque aunque dice que la firma del acuerdo de cogobierno es "nula de pleno derecho", recalca que "hay que ser muy fiel a la palabra".

OURENSE "HA TOCADO FONDO"

En cuanto a la gestión municipal, el nuevo regidor sugiere que Ourense necesita "prácticamente todos" los cambios posibles porque "ha tocado fondo". Para Jácome, "dar un vuelco" a la ciudad pasa por "cambiar la curva demográfica" y "crear empleo". En este sentido, advierte que "quien puede salvarla" es "la Xunta y el Estado". "Estoy aquí (en el Ayuntamiento) porque no puedo aspirar a otra cosa", puntualiza.

Aunque dice que "todavía no" ha pedido una reunión al presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, avanza que lo hará y que no le reprochará cuando dijo que sería "letal" que él dirigiese el Consistorio. "Tiene todo el derecho del mundo a decir eso, del mismo modo que yo considero que no es un buen presidente para la provincia de Ourense", contraataca.

En otro orden de cosas, afea que hasta "15 días" después de hacerse con la Alcaldía no recibió el organigrama y vuelve a cargar contra lo que denomina "técnica del escaqueo" de los funcionarios municipales, para lo que impone dos exigencias: "Que se cumpla el horario" y "una regulación de objetivos". Preguntado sobre si el trabajador podría perder su plaza si no cumple con estos objetivos, responde que "obviamente sí", aunque reconoce que "hay diferentes tipos" de infracción.

Además, sostiene que "sobra personal sin cualificar" porque "el 90 por ciento entró por enchufe". En concreto, cuenta cómo hace 10 años entró "una tanda de 100" empleados a través de este método ilícito. "Esas personas, si se convocan plazas, podrían perder su puesto de trabajo, pero está bastante consolidado y es muy difícil revocar ese enchufe", explica, para luego sugerir que "tiene que apandar" con ellos aunque hay gente con "talento".

PROYECTOS "IRRENUNCIABLES"

Preguntado sobre sus proyectos "irrenunciables" para la tercera urbe de Galicia, Jácome no duda en nombrar el parque acuático y el centro de inteligencia artificial. En cuanto al primero, lo ve "fundamental" para Ourense, "la ciudad más calurosa del norte de España", y compromete que será una atracción "única en Europa" porque "llevará agua termal" para que también esté operativo "todos los fines de semana de invierno".

Sin embargo, cree que "lo que verdaderamente va a transformar" Ourense y a "crear puestos de trabajo" es el centro de inteligencia artificial. "Alguna gente se reía y el rector de la Universidad de Vigo apoyó el proyecto. Pero el Rectorado de la UNED acaba de apoyarlo, nos acaban de dar cita para la próxima semana en Madrid", afirma.

El alcalde insiste en que su intención con esta iniciativa es captar "en muy pocos años" a 1.000 científicos y 500 puestos de personal no científico, aunque su meta inmediata es "empezar con 50 o 100" a través de una inversión pública inicial de entre 7 y 10 millones de euros. También apostará por el "retorno" de emigrantes y por captar especialistas de Estados Unidos, Inglaterra o Australia.

Posteriormente, expresa que le gustaría contar con capital privado y se muestra convencido de que "todas las grandes empresas de Galicia", entre las que menciona Coren y Adolfo Domínguez, "pero también de España" acudirían "a firmar un convenio" con este centro de inteligencia artificial.

Tras indicar que pretende aprobar sus primeros presupuestos municipales en 2020 --el anterior gobierno no lo consiguió en ningún año del mandato--, Jácome asegura estar "barajando" la remunicipalización de aquellos servicios para cuya prestación el Ayuntamiento "tenga capacidad humana y técnica".

Concretamente, menciona la limpieza de las calles, la asistencia a domicilio y los autobuses urbanos. "No es que lo vayamos a estudiar, es que ya lo estamos estudiando. Otra cosa es que al final se aborde o no, porque la burocracia te ahoga", asienta.

Preguntado sobre el plan para recuperar las termas de A Chavasqueira tras el incendio del pasado mes de abril, Jácome muestra su intención de "rescatar" la concesión, porque la actual, con un canon de "solamente 800 euros al mes", es "una estafa". De este modo, apuesta por que o bien "sean públicas", o bien salgan a concesión "a precio de mercado".