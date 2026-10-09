Jácome ratifica que Democracia Ourensana no concurrirá a las elecciones generales

Archivo - El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense y líder de Democracia Ourensana, ha ratificado que su partido no concurrirá a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

En un mensaje publicado en la red social 'X', Jácome ha señalado que "posiblemente" estas sean las "últimas elecciones generales a las que no concurran".

Pérez Jácome ha asegurado que los objetivos del partido son alcanzar la mayoría absoluta en las elecciones municipales de mayo de 2027 y ser "llave" en las autonómicas. "Eso salvaría a Orense", ha enfatizado.

Igualmente, el líder de Democracia Ourensana ha trasladado que cuentan con la formación registrada para unas elecciones nacionales o europeas, pero la "clave es estar en el lugar adecuado en el momento adecuado".