Jácome retira una moción que pedía la dimisión de Paula Prado al mantener el PSOE una enmienda que exigía la de Tellado

La polémica parte de las palabras de la dirigente popular sobre la llegada del AVE y el alcalde justificó el paso: "Queremos afinar el tiro"

Democracia Ourensana (D.O.) ha llevado este viernes al pleno una moción en la que solicitaba que se exigiese la dimisión de la secretaria general del PPdeG, tras sus declaraciones sobre que el AVE "llegó a Ourense, pero no a Galicia". Sin embargo, la moción ha sido retirada por el propio partido al mantener el PSOE una enmienda en la que se instaba a demandar también la renuncia del responsable estatal de Organización del PP, Miguel Tellado.

En la moción, la formación que lidera el regidor municipal, Gonzalo Pérez Jácome, se remontaba al pasado 25 de junio cuando la secretaria de los populares a nivel gallego, acompañada por Tellado, trasladaba que "el AVE llegó a Ourense, pero no a Galicia". Una frase que, según D.O., confirmó lo que "ya sabían", que "para los responsables del Partido Popular en Galicia, Ourense no es Galicia".

Para DO, se trata de una "frase-denuncia no improvisada", sino "en la que insistieron dejando pocas dudas". "Galicia según estos dos significados políticos debe comenzar a partir de Lalín o quizá un poco más allá, quizás en Santiago", apuntaban en la moción que han defendido antes de retirarla, antes de la votación, pero tras haber escuchado las opiniones de los distintos grupos

Desde Democracia Ourensana reiteraron que se trata de un "ultraje a Ourense", una ciudad y una provincia que, a su modo de ver, "es la Cenicienta de Galicia y también la del Estado Español".

Unas palabras que ha recriminado el portavoz nacionalista, Luis Seara, asegurando que las declaraciones de Prado y Tellado le han venido al regidor municipal ourensano "como anillo al dedo" para continuar con su discurso. "Por mucho que traslade que Ourense es la Cenicienta es usted quien sale con la madrastra", ha espetado.

EL PP HABÍA AVANZADO QUE VOTARÍA EN CONTRA

Por su parte, el socio de gobierno de Democracia Ourensana, el Partido Popular, ha sido tajante con su respuesta, de haberse votado la moción, el voto emitido sería "un no y la misma para la enmienda del Partido Socialista", solicitando la dimisión de Miguel Tellado.

Para la formación popular, "está claro que las palabras criticaban que la alta velocidad no llegó al resto de Galicia". "Así lo entendimos todos", ha trasladado la portavoz municipal, Flora Moure, explicando que Paula Prado solo "hacía referencia al retraso en los plazos propuestos por el Gobierno de España".

"Si se encaramaran al Ministerio de Fomento al menos nos serían útiles", ha recriminado a la formación socialista local.

Así, ha dicho Moure que "Ourense no se defiende con mociones no vinculantes", sino que "se defiende sin escándalos nacionales" y además ha recordado que "ya que tanto le gusta al alcalde la Cenicienta, ella acaba siendo princesa".

EL PSOE ACUSA A JÁCOME DE "MISÓGINO"

Pero la disputa ha llegado tras el turno de palabra del Partido Socialista, cuando el portavoz y secretario provincial, Rafa Villarino, ha expuesto la enmienda de la formación en la que solicitaban también la dimisión de Miguel Tellado, explicando que tanto él como Paula Prado "tuvieron todas las oportunidades del mundo para pedir disculpas" y no lo han hecho.

Además los socialistas han hecho hincapié en que Democracia Ourensana no pedía en esta moción "una ruptura del gobierno ni la dimisión de Miguel Tellado", criticando que no saben "si es porque se está trabajando en algún tipo de pacto" y acusando además al alcalde municipal de "ser un misógino" por solo pedir la marcha de Paula Prado.

"QUEREMOS AFINAR EL TIRO": LA JUSTIFICACIÓN DE JÁCOME

"Está haciendo de Pedro y el lobo, flaco favor le hace a la lucha por la igualdad llamando a todo misoginia", ha respondido Pérez Jácome añadiendo, en respuesta las palabras de la portavoz popular, que "en las peleas entre Partidos Socialista y Partido Popular siempre pierde Ourense" y que no sabe "cuál de ellos va a ser el príncipe pero la Cenicienta va a quedar así a menos que se revele".

En la misma línea y contestando a la enmienda del Partido Socialista, el alcalde ha pedido que se retirase para no eliminar la suya porque "queremos afinar el tiro".

Una frase que ha recibido de nuevo la crítica por parte de los socialistas, manifestando que "se defiende fatal de la misoginia porque es un misógino", "si los populares no piden disculpas pedimos que se pida la dimisión de los dos que han hecho la declaración y no solo de uno porque sea mujer", ha insistido el portavoz de la formación, Rafa Villarino.

"No tiene ninguna prueba de su acusación es como si yo digo que usted es un nazi o un machista", ha esgrimido Pérez Jacome exigiendo una demostración de porqué es un misógino y obteniendo como respuesta la pregunta de los socialistas sobre cuántas concejalas trabajan en su partido.

"¿Qué culpa tengo yo de que las tránsfugas fuesen mujeres?, dimitieron. A ver, ¿va a retirar la enmienda o no?", ha cuestionado el regidor, quien al recibir una negativa como respuesta ha dicho que se retiraba la moción de la orden del día.