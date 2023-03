José Manuel Baltar, convencido de que el PPdeG mejorará los resultados de 2019 en los próximos comicios locales

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPdeG de Ourense y de la Diputación provincial, José Manuel Baltar, se ha mostrado convencido de que los populares mejorarán los resultados de 2019 en las próximas elecciones municipales.

Así se expresaba Baltar en una entrevista concedida a Cadena Ser Galicia y recogida por Europa Press este domingo, en la que además no cerraba la puerta a un nuevo pacto con Gonzalo Pérez Jácome. "No fue un eror pactar con Jácome. Fuimos los primeros en aprobar los presupuestos", ha defendido.

Respecto al candidato para la ciudad de Ourense, Manuel Cabezas, explica que vuelve a postularse para llevar a cabo "una segunda transformación" de la ciudad de las Burgas, "como ya hizo en el pasado". "No son viejas propuestas. Los ourensanos mantienen vivas las apuestas de Cabezas", ha comentado.

Considera Baltar que en la provincia de Ourense es donde se obtendrán los mejores resultados, que "será la gran vencedora de las elecciones municipales". "Mejoraremos. Ya en el 2019, aun siendo los mejores resultados del PP en España, no estábamos contentos", ha recordado.

Por otro lado, el líder de los populares ouresanos ha comentado que no echa de menos a Feijóo, "líder del PP y un ourensano que será presidente en este 2023". Ve al expresidente autonómico "preparado, formado, con capacidad de Gobierno".

SUCESIÓN FEIJÓO Y ESTILO RUEDA

"La sucesión de Feijóo fue un ejercicio perfecto y modélico de como deben hacerse las cosas. Eso también se debe al perfil y a la personalidad de cada uno de ellos", apunta Baltar sobre el proceso de cmabio dentro del PPdeG y en la Xunta con la marcha de Feijóo y la llegada de Rueda.

Preguntado por el 'estilo Rueda', responde que consiste en "hacerse querer, en gestionar con absoluto rigor".

Por último, aunque rechaza hablar de baronías, sí defiende "estructuras provinciales fuertes, un discurso que no pueden dar otros partidos como el BNG, que no cree en las provincias o el PSdeG, que no encuentra liderazgos".

Confirma el presidente de la Diputación de Ourense que no tiene más aspiraciones que la entidad provincial. "No hay nada mejor que liderar el gobierno de tu provincia. Ya estuve en la política autonómica y el único salto que hay es de Santiago a Ourense, no al revés", afirma.