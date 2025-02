La joven que dejó sin un ojo a su novio en Vigo al golpearle con un cargador pide "perdón" e insiste: "Fue un accidente"

Fiscalía pide para ella 9 años de cárcel y entiende que hubo "ánimo de causar una lesión"

VIGO, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La joven acusada de un delito de lesiones agravadas, por golpear con un cargador en la cara a su novio y causarle la pérdida del ojo izquierdo, ha pedido "perdón" este jueves en el juicio que se ha celebrado por estos hechos en la sección quinta de la Audiencia de Pontevedra, con sede en Vigo, y ha insistido: "Fue un accidente".

La Fiscalía pide para María C.S. 9 años de prisión y que pague una indemnización a la víctima de 85.000 euros, una petición que ha ratificado en la vista.

En su declaración, la acusada ha relatado que esa tarde del 11 de abril de 2021, mantuvo una discusión con su pareja porque él le recriminó que un amigo la hubiera llevado a casa. Así, explicó que su pareja, bajo los efectos del alcohol y las drogas, comenzó a insultarla y agredirla, que la arrastró por el pasillo del domicilio y que le tiró la ropa.

Según su relato, cuando ella se disponía a irse de la vivienda, él (que tenía en las manos su teléfono y su cargador). En un momento determinado, lo apartó y lo golpeó con ese cargador, aunque ha remarcado que lo hizo para sacárselo de encima y defenderse. "Fue un accidente, nunca imaginé que con algo tan doméstico, de plástico, pudiera causar ese daño", ha proclamado.

"Yo me defendí, temí por mi vida (...) cuando cogí el cargador solo quería que me soltara, fue una situación de mucha tensión, y todo pasó en cuestión de segundos. Jamás le quise hacer daño", ha mantenido ante el tribunal y, aunque ha reconocido que habían tenido discusiones antes, ha asegurado que su pareja no le había agredido hasta ese momento.

De hecho, su defensa argumenta que no hubo dolo, sino unas lesiones imprudentes, y ha recalcado el hecho de que la acusada ha mantenido su versión "desde el minuto cero" y que colaboró con la Policía. "Se defendió y por una imprudencia causó una lesión (...) en ese momento ni se planteó la gravedad", ha explicado la letrada.

Además, pide que se apliquen las atenuantes de dilaciones indebidas, confesión y reparación del daño (ha consignado diversas cantidades para hacer frente a la responsabilidad civil).

VERSIÓN DE LA VÍCTIMA

Por su parte, el agredido, Iván S.P., ha relatado que esa tarde mantuvieron una discusión y fue ella quien le golpeó a él. Según su versión, se dirigió a la cocina para recuperar su teléfono porque ella amenazaba con romperlo y se fue del domicilio.

En la puerta, ha explicado, ella le golpeó con el cargador en la cara, y ha negado que hubiera una agresión previa por parte de él, o que la hubiera golpeado, arrastrado o agredido de ninguna manera.

El perjudicado ha afirmado que ha tenido que pasar por varias intervenciones quirúrgicas y que, finalmente, perdió el ojo izquierdo y ha tenido que ponerse una prótesis. Además, la lesión le ha perjudicado en su trabajo de pintor.

Igualmente, ha asegurado ante el tribunal que la acusada nunca le pidió perdón sino que, al contrario, las veces que se encontraron la joven "hacía burla". "Contactó conmigo para reírse de mí y de mi familia, iba a los sitios donde yo estaba y se burlaba", ha apuntado.

Las forenses que han declarado en la vista han confirmado la gravedad de la lesión, que desembocó en la pérdida del globo ocular, y han ratificado que dicha lesión es producto de un golpe realizado con una fuerza "moderada", no simplemente con el lanzamiento de un objeto como un cargador.

"ÁNIMO DE CAUSAR UNA LESIÓN"

El Fiscal ha mantenido su calificación de los hechos y su petición de 9 años de cárcel, al entender acreditado que la acusada actuó con "ánimo de causar una lesión", al golpear con un "objeto contundente" una parte sensible del cuerpo, como es la cara. "Ella lo esgrimió y se lo clavó con contundencia", ha recalcado.

Según el representante del ministerio público, la versión de la mujer, de que actuó para defenderse "no se sostiene" y ha recordado que la acusada no presentaba lesiones.

En la misma línea, la acusación particular también mantiene que se produjo un delito de lesiones agravadas, al haber causado la pérdida de un órgano principal, y ha señalado que María C.S. "se abalanzó" sobre su entonces novio y le clavó el cargador en la cara. "Ahora se intenta adjudicar el papel de víctima, pero la única víctima aquí es Iván", ha remarcado esta abogada.