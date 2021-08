Los jóvenes gallegos afrontan con alivio el arranque de la vacunación masiva a menores de 20 años

Esperan que sea el primer paso para poder vivir con mayor tranquilidad, pero llaman a la prudencia y a actuar "con cabeza" en el día a día

Galicia ha arrancado este martes el proceso de vacunación masiva a los jóvenes menores de 20 años, un colectivo especialmente cuestionado tras el repunte de contagios registrado en el mes de julio y una franja de edad a la que la autoridad sanitaria apela frecuentemente en sus llamadas a la responsabilidad para poner freno a la Covid-19.

El comité clínico que asesora a la Xunta incidió de nuevo en este argumentario de nuevo la pasada semana. José Luis Muíño, uno de sus miembros, advirtió de que los nuevos contagios se producen, sobre todo, entre los más jóvenes, que suelen pasar la enfermedad de forma más leve, y señaló que se están detectando casos de covid persistente entre las franjas de edad tempranas.

Por ello, llamó la responsabilidad de los jóvenes, a quienes instó a reducir la vida social o mantener siempre las medidas de seguridad; y a tener en cuenta que, cuanto más sube la franja de edad y ante situaciones de vulnerabilidad, aumenta el riesgo de hospitalización, incluso en los vacunados.

A pesar de ello, el informe de Saúde Pública abordado en esa misma reunión constataba un posible cambio de tendencia: la incidencia acumulada en los grupos de edad de 12 a 39 años está descendiendo, especialmente en los de 20 a 39 años.

Es por ello que el proceso de vacunación masiva a esta franja de edad se recibe con alivio, especialmente entre el propio colectivo de jóvenes.

"ES LO MEJOR QUE SE PUEDE HACER"

Este martes estaban citados en el rango de 29 a 16 años y repescas 5.744 personas en el área de A Coruña; 2.699 en Lugo; 2.688 en Ourense; 3.656 en Pontevedra; 7.150 en Vigo; 4.907 en Santiago; y 1.818 en Ferrol.

Entre los que acudieron a la citación en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela se encontraba Rita, una madre que acudió para acompañar a su hijo para recibir la primera esa dosis. "Es lo mejor que se puede hacer ahora que hay menos contagios", señalaba, en declaraciones a Europa Press.

A pesar de ello, es plenamente consciente de que este proceso no implicará "regresar a la normalidad" como tal y cree "que esto aún tiene para rato", aunque agradece contar con la "garantía" de la vacunación para poder dar pasos adelante.

En este sentido, y ya pensando en el próximo curso académico, ha apostado por "seguir con las normas", tanto por parte de los jóvenes como de los más adultos. "Este año no será tan estricto pero también hay que seguir con las normas, porque si no esto vuelve otra vez".

Yago y Denis, por su parte, son dos jóvenes de 19 años citados para la primera dosis. Ellos han acudido al Gaiás "con alivio y tranquilidad", dado que ellos quieren estar vacunados para poder empezar a vivir el día a día "con más facilidad".

"No va a ser normalidad total tampoco, ni nada así, pero tiene que ir la cosas a mejor si nos vacunamos", añade Yago. En esta línea Denos ha llamado a actuar "con cabeza", dado que se puede disfrutar de la vida y del tiempo de ocio e "ir a tomar algo" cumpliendo con las medidas de seguridad necesarias.

CLASES PRESENCIALES

La experiencia de Alba, también de 19 años, es diferente y su principal preocupación se encuentra en el siguiente curso, más que en la presión social que sitúa el foco en el ocio de los jóvenes.

"Yo soy estudiante universitaria y en la universidad si no estamos vacunados pues a lo mejor dicen 'clases presenciales no', como pasó el curso que fue todo 'online', pero 'online no se aprende. Si nos vacunan veo más posible tener clases presenciales, mantener la calidad", ha señalado.

Es por ello que agradece que "por fin" empiecen con las citaciones para las franjas de edad más jóvenes y ha defendido que, aunque es partidaria de mantener medidas como las mascarillas en el aula, la gestión de contagios en facultades es más sencilla que en otro sectores.

"Si puedes ir a un restaurante a comer, a una distancia normal... en el aula estás a esa misma distancia y tienes al lado a esas personas los mismos días, no como si vas a tomar un café y tienes a una diferente de cada vez. Es como una burbuja", ha considerado.

