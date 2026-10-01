Jubilados de UGT y CC.OO. reclaman más plazas públicas de residencias y pensiones "dignas, suficientes y solidarias"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La federaciones de pensionistas de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CC.OO.) han entregado este jueves a los grupos parlamentarios del PSdeG y del BNG sus reivindicaciones, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores, entre las que han destacado la creación de más plazas públicas de residencias y pensiones "dignas, suficientes y solidarias".

En declaraciones a los medios en la Cámara gallega, el secretario xeral de pensionistas de CC.OO., Ramiro Otero, ha puesto el foco en la ley de dependencia, "necesaria", ha dicho, "para no estar siempre esperando la muerte sin que se le pague nada a las personas dependientes".

También en que la Xunta "aproveche para poner en marcha la ley de dependencia" y que "el número de días para tener una residencia pública sea menor", además de que "no haya copago".

Asimismo, el secretario xeral de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT-Galicia, Valentín Tato, ha reclamado que la subida de las pensiones "se blinde por ley", que aumenten las pensiones mínimas "hasta salir del límite del umbral de la pobreza", que se "agilicen" todos los trámites relacionados con la dependencia y mejorar la sanidad pública.

MANIFIESTO

Así, en el manifiesto que han entregado a socialistas y nacionalistas, CC.OO. y UGT alzan la voz para exigir que las pensiones sean "suficientes, sostenibles y solidarias".

Para ello, reclaman que se culmine la "garantía de suficiencia acordada en la reforma de pensiones de 2023, con revalorización estructural de las pensiones mínimas" y medidas para reducir la brecha de género, proteger las pensiones mínimas y no contributivas.

En el ámbito de la dependencia, los pensionistas exigen que se aumente la financiación pública, tanto estatal como autonómica, a través de un plan de choque, que se acaben las listas de espera en este ámbito, avanzar hacia una financiación equivalente al 2% del PIB en la próxima década y, entre otras cosas, incrementar el personal autonómico para dependencia y discapacidad y eliminar el bono cuidado para aumentar las plazas y servicios públicos.

En este sentido, demandan más profesionales, con condiciones laborales "justas" para "una atención digna" y reducir las ratios. También piden a las administraciones que inspeccionen y supervisen los centros para garantizar que se cumplen las condiciones.

"Los cuidados no pueden depender de la capacidad económica de cada familia. Defendemos un sistema centrado en las personas, con coordinación territorial y presupuestaria, servicios públicos robustos y apoyo a las personas que cuidan", sostienen.

En cuanto a la sanidad, los sindicatos instan a las administraciones a mejorar la atención primaria, reforzar las plantillas y que la salud mental "sea también un derecho".

Además, incluyen entre sus reivindicaciones medidas para garantizar "una vivienda segura, accesible y adecuada" para los mayores y programas públicos de eficiencia energética para hogares que no puedan asumir sus costes.

Por todo ello, las federaciones de jubilados y pensionistas exigen este 1 de octubre "justicia y derechos cumplidos". "No queremos homenajes vacías ni que se nos presente como una carga, sino como una fuerza activa, crítica y constructiva. Somos memoria viva y también futuro. Queremos vivir y morir con dignidad, con cuidados, paz, justicia participación y voz", reivindican.

SIN RECIBIMIENTO DEL PPDEG

Por otro lado, ambos dirigentes sindicales han lamentado que el Grupo Popular no los haya recibido este jueves para entregarle el manifiesto con sus reivindicaciones. "Lamentamos que Rueda hable tanto de que el Gobierno no hace las cosas bien, pero él aquí en Galicia tiene desprecio a las personas mayores y tiene un problema de edadismo", ha reprochado Otero.

Del mismo modo, Valentín Tato ha criticado que los populares "no se dignasen" a recibirlos, ni tampoco "a contestar la petición". En su opinión, el PP, "como partido que da soporte a este Gobierno", debería de tener "una visión amplia de la sociedad y respetar todas las ideologías".

"Particularmente, en este día, en el que lícitamente y con honestidad planteamos una serie de reivindicaciones que muchas de ellas son competencia exclusiva de la Xunta. Nos parece un acto de sectarismo. Representamos a varios miles de personas pensionistas y jubilados merecen un respeto", ha subrayado.