El acusado de apuñalar mortalmente a un chico en Ourense comparece en la Audiencia Provincial durante la lectura del veredicto por parte del jurado popular - EUROPA PRESS

OURENSE, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jurado popular ha declarado este martes culpable de homicidio al hombre acusado de apuñalar mortalmente en Ourense a un chico el día que la víctima cumplía 21 años, admitiendo que el procesado actuó en cierta medida para defenderse.

Así lo ha trasladado el portavoz del jurado este martes durante la lectura del veredicto en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense, un acto en el que han manifestado que no procede ni la suspensión de la pena ni solicitar el indulto del inculpado. El jurado comenzó a deliberar durante la mañana de este lunes.

Una de las circunstancias centrales para el veredicto era si el acusado actuó motivado por la sensación de peligro durante la pelea y, por tanto, en legítima defensa, o si lo hizo con intención de asesinar a la víctima.

Sobre esta cuestión, el jurado ha considerado probado en base a la declaración de los testigos que "de alguna manera" el acusado "sintió algún peligro" con respecto a la víctima en el momento de los hechos, aunque reconocen que "solamente uno de los testigos dijo en el juicio que la víctima tenía una botella rota con intención de clavársela al acusado", lo cual, han añadido, se contradice "de manera importante" con lo que declaró en fase de instrucción.

"Al no existir inspección ocular no hay evidencias de que exista una botella rota utilizada como arma aunque, por los testigos, llegamos a la conclusión de que existía una amenaza y persecución de la víctima al acusado. Uno de los testigos escuchó al fallecido amenazar al acusado con 'te voy a rajar', siendo esto una amenaza real", han manifestado.

SOLICITUDES DE CONDENA

En base a este veredicto, Fiscalía --que pedía inicialmente 14 años de prisión por un delito de homicidio-- ha solicitado 12 años de cárcel, sin modificar la indemnización que interesaba inicialmente, de 87.000 euros a la madre del fallecido y de 23.000 euros a su hermano.

Asimismo, la acusación particular --que pedía 25 años de prisión por un delito de asesinato-- ha interesado la pena de 12 años y seis meses de cárcel y ha mantenido su petición inicial del pago de una indemnización de 200.000 euros para cada uno de los progenitores de la víctima y de 75.000 euros para su hermano.

Finalmente, la defensa --que solicitaba la libre absolución al aplicar la eximente completa de legítima defensa o subsidiariamente la eximente incompleta-- ha interesado la aplicación de la pena mínima, que se corresponde, según ha añadido, a 10 años de cárcel.