Juzgan a dos hermanos de Negreira que golpearon brutalmente con una silla a su padre

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de A Coruña juzgará el próximo martes y miércoles a dos hermanos acusados de tentativa de homicidio por golpear repetidamente con la pata de una silla a su padre.

Según el escrito fiscal, los hechos ocurrieron en mayo de 2024 en la casa en la que agresores y víctima convivían, en Negreira.

El Ministerio Publico cree que ambos, puestos de común acuerdo, rompieron una silla de la cocina de la vivienda y, armados con las patas, se dirigieron al salón, donde se encontraba su padre. Sin que éste se percatase, lo golpearon en la cabeza y, tras caer al suelo, le siguieron propinando golpes durante varios minutos.

Los hechos son constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa con agravante de parentesco, por el que Fiscalía pide para ambos, que están en prisión provisional, nueve años de cárcel, así como una orden de alejamiento de su padre por un periodo de 6 años y libertad vigilada durante 10 años.