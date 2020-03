Liam Gallagher, The Chemical Brothers, Jason Derulo o Bad Bunny, en el cartel del O Son do Camiño "más ecléctico"

Presentación del cartel del festival O Son do Camiño

Presentación del cartel del festival O Son do Camiño - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Liam Gallagher, The Chemical Brothers, Jason Derulo, The National, Bad Bunny o Daddy Yankee serán algunos de los artistas que participarán, entre el 18 y el 20 de junio, en la tercera edición del festival O Son do Camiño, el cartel "más ecléctico" de los presentados hasta ahora.

Así lo han confirmado este viernes sus responsables durante la presentación del cartel del evento, que ha tenido lugar en la Cidade da Cultura de Santiago en un acto en el que se ha anunciado también un incremento en el aforo del evento, cuyos abonos se pondrán a la venta a las 14,00 horas del próximo martes, día 10.

La intención este año ha sido la de confeccionar un cartel "muy variado", el "más ecléctico" de todas las ediciones de este festival, que abarque distintos tipos de música y "cubra la demanda de la mayoría del público".

Con ello, durante esos tres días pasarán por el Monte do Gozo de Santiago grupos como The National, Editors o Foals, en su primera visita a Galicia, así como Liam Gallagher, DJ Snake o The Chemical Brothers y el cantante Jason Derulo, que dará en Compostela su único concierto del año en España.

La música "urbana" también estará representada por nombres como Bad Bunny o Daddy Yankee en este festival, que acogerá las actuaciones de artistas nacionales como Miss Cafeína, Carolina Durante o Kase.O y tendra una amplia representación de nombres gallegos, como los de Xoel López, Guadi Galego, Budiño o The Killer Barbies.