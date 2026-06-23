En libertad el hombre detenido este lunes por agredir con un machete a otra persona por una riña familiar en Cangas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El hombre detenido este lunes por agredir con un machete a otro en el contexto de una riña familiar en Cangas (Pontevedra) ha quedado en libertad.

La jueza de la plaza 3 del Tribunal de Instancia de Cangas, en funciones de guardia, ha decretado la puesta en libertad del detenido.

Está investigado por un delito de lesiones.

La Policía Local detuvo este lunes a un hombre en Cangas tras agredir este con un machete a otro hombre, supuestamente en el contexto de una pelea por el cuidado de un familiar de avanzada edad.

Según pudo saber Europa Press, los hechos tuvieron lugar a primera hora de la tarde en el barrio de A Madalena. El 112 recibió la alerta y movilizó a su vez al 061, que atendió a la víctima, con heridas visibles en la cabeza y en extremidades.

Fue la Policía Local quien detuvo al presunto agresor, a quien localizaron ya al llegar al lugar. En el interior de la propiedad se encontró un machete con el que, supuestamente, se habría llevado a cabo la agresión.