Libertad para los ocho detenidos en O Barco de Valdeorras (Ourense) por tráfico de drogas

Archivo - Helicóptero de la Guardia Civil. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jueza de la plaza 1 del Tribunal de Instancia de O Barco de Valdeorras (Ourense) ha decretado la puesta en libertad de las ocho personas detenidas en un operativo contra el tráfico de drogas.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la Fiscalía no pidió prisión para ninguno y acordaron, a petición del Ministerio Público, la medida cautelar de privación de tenencia y porte de armas para dos de los detenidos.

Así las cosas, la causa, que se encuentra bajo secreto de sumario, se sigue por los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.

El operativo tuvo lugar en la jornada del miércoles cuando agentes de la Guardia Civil, apoyados por un helicóptero, realizaron varios registros domiciliarios en el municipio ourensano.