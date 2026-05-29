Las licencias para la construcción de nuevas viviendas se desploma a la mitad en Galicia en febrero

Archivo - Promoción de edificios paralizada, a 17 de marzo de 2026, en Bañobre, Miño, A Coruña, Galicia (España). Las medidas puestas en marcha por la Xunta para facilitar que edificaciones sin terminar se reactiven "están dando resultados", según los pro - Gustavo de la Paz - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Las licencias concedidas en Galicia en febrero de 2026 permitirán crear 204 nuevas viviendas, una cifra que se desploma a la mitad de las 418 del mismo mes de 2025.

De hecho, esta es la cifra mensual de licencias más baja del último año, según los datos publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE) este viernes.

Mientras, el número de viviendas a rehabilitar es de 104, en este caso un 55% más que en febrero de 2025. Por su parte, se concedieron 10 licencias para demoliciones, tres más en comparativa interanual.

Todo ello arroja una variación neta del parque de viviendas de 298 en febrero, la cifra más baja desde septiembre de 2025, cuando hubo un dato similar.

EDIFICIOS

Asimismo, Galicia registró un total de 168 liciencias para la construcción de nuevos edificios --107 son residenciales y 61 no residenciales-- en febrero de 2026, 18 menos que en el mismo mes del año anterior (-9,7).

Sobre edificaciones ya existentes, las licencias para rehabilitaciones fueron 171, es decir, 14 más que un año antes (+8,9%).

En lo tocante a demoliciones, los datos del IGE señala que se produjeron en 13 edificios, tres menos en comparativa interanual.