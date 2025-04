Llamada al orden a diputados de BNG y PSOE por mentar en la tribuna el 'Si no eres del PP, jódete' de Baltar

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Parlamento, Elena Candia, ha llamado al orden a Óscar Insua (BNG) y a Lara Méndez (PSdeG) por mentar en la tribuna del hemiciclo del Pazo do Hórreo una de las frases más famosas de las acuñadas por el que fuera presidente de la Diputación de Ourense y líder del PP provincial, José Luis Baltar, a ritmo de su trombón: 'Si no eres del PP, jódete'.

Las llamadas al orden de Candia, en funciones de presidenta ante la ausencia del jefe del Legislativo, Miguel Santalices, se dieron en el marco del debate de una proposición no de ley formulada por el PSdeG para demandar a la Xunta un plan único autonómico para el financiamiento de proyectos locales.

Fue durante su intervención cuando el diputado del Bloque Óscar Insua, tras relatar diferentes ejemplos de criterios de reparto a ayuntamientos "marca PP" ha manifestado que "lo que no se arregla por la orden, se arregla por la vía de los hechos".

A ello ha añadido que, si no, los populares aplican "el método Baltar: Si no eres del PP, jódete, jódete'", apelando al cántico pronunciado en su día por José Luis Baltar acompañado de una charanga.

Tras mencionar la frase del antiguo líder del PP ourensano, Candia, que presidía en ese momento el pleno, ha pedido al diputado del Bloque que lo retirase al entender que esas palabras iban "contra el decoro de la Cámara". "Son palabras textuales del señor Baltar, no son palabras mías", replicó Insua, por lo que Elena Candia procedió a retirarlo ella misma y le hizo una llamada al orden.

"QUIEREN CAMBIAR LA HISTORIA"

A continuación, la diputada del PSdeG Lara Méndez también comenzó su segunda intervención con la misma expresión y reprochó: "No es que quieran retirarlo del diario de sesiones, es que quieren cambiar la historia. Quieren quitar del diario de sesiones que le llamemos dictador a Franco, eso pretenden hacer por la puerta de atrás, por lo tanto no lo pienso retirar porque empecé diciendo 'esto es lo que dijo el señor Baltar'".

Al concluir la intervención, Candia, esgrimiendo "el mismo trato" que al diputado del BNG, ha retirado esa expresión del diario de sesiones y le comunicó a Méndez que también contaba con una llamada al orden.

"NO SE PUEDE CITAR A BALTAR"

Asimismo, en la siguiente iniciativa que se debatió en el Pleno, el parlamentario del BNG Iago Suárez ha lamentado que "no se puede citar al señor Baltar", algo que ha relacionado con que los populares están "nerviosos". "Este no es el patio particular del PP", ha apuntado antes de pedir "calma" a la bancada popular e instarlos a "tomar una tila en la cafetería o un trankimazín".

Tras esto, Candia ha pedido "respeto a las personas que pueden tomar esa medicación". Acto seguido, Suárez ha trasladado que "no se puede venir al Parlamento con mandíbula de cristal". "Los debates pueden ser duros, pero escuchen, que les queda mucho por escuchar", ha aseverado.

Por otra parte, Nicole Grueira (PPdeG) ha pedido a Iago Suárez un "mínimo respeto y educación", ya que considera que "faltó al respeto a los gallegos que por desgracia tienen que tomar algún tipo de medicación por problemas de salud". También le ha reprochado que "cuestiona a la presidencia del Parlamento" y, en su opinión, demostró "lo que es el BNG: el partido del no".