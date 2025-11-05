Llegan a playas de Moaña restos solidificados del vertido de aceite de palma en Vigo, que ya están siendo recogidos

VIGO 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Restos solidificados del vertido de unas 100 toneladas de aceite de palma derramado en Vigo la semana pasada han llegado en las últimas horas a playas de Moaña (Pontevedra), por lo que ya están siendo recogidos.

Tal como han informado fuentes de la Autoridad Portuaria de Vigo, el temporal registrado en la costa gallega ha provocado que parte de estos residuos se desplazasen por la Ría de Vigo hasta Moaña, aunque ya están siendo recogidos por la empresa Tragsa, a través de la Consellería de Medio Ambiente, y la Policía Portuaria.

En la actualidad, el Puerto ultima la limpieza final de vertido, con el lavado de paramentos y canalizaciones del muelle del Arenal.

"Al mismo tiempo, seguimos con la inspección diaria de todas las playas por parte de nuestra Policía Portuaria y, cuando detectamos la llegada de algún resto, se procede a su limpieza. Hoy, con el temporal, se ha detectado la llegada de restos solidificados del vertido a algunas playas de la zona de Moaña", han apuntado desde la Autoridad Portuaria.

Además, han añadido que todo el residuo recogido se está llevando a un gestor autorizado donde se hace una cuantificación y valoración del mismo para estudiar su tratamiento.

"Nuestra prioridad es que no quede nada del vertido y, por este motivo, el operativo se mantendrá hasta que eso suceda por un principio de cautela", ha sentenciado el Puerto.

Todo ello después de que el pasado jueves se registrase un vertido de unas 100 toneladas de aceite de palma en el muelle de Guixar, en Vigo, afectando tanto a la terminal como al mar.