SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha informado de la localización, en buen estado, de la anciana de 83 años desaparecida en el municipio pontevedrés de Caldas de Reis esta madrugada.

La localización se produjo en torno a las 19.40 horas gracias al dron del equipo PEGASO de la Guardia Civil, equipado con sensor térmico nocturno, que permitió detectar a la mujer en el interior de las

instalaciones de una empresa, sentada en un banco, en un habitáculo interior.

Se encontraba en el polígono industrial de Saiar, junto a la carretera N-640, a aproximadamente 1.600 metros del lugar donde había sido vista por última vez.

Una ambulancia medicalizada se encuentra en el lugar para valorar su estado y prestarle la asistencia sanitaria necesaria.

En el dispositivo de búsqueda participaron efectivos de la Guardia Civil, Protección Civil, Policía Local, personal del municipio y otras personas que se sumaron a las labores de localización.

A la mujer se le perdió el rastro esta pasada madrugadaa, alrededor de las 1.30 horas, cuando salió del hotel en el que se hospedaba y no se la vio regresar.