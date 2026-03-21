Localizan y trasladan al hospital a un octogenario desaparecido desde la noche del jueves de una residencia en Monforte

LUGO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El octogenario que faltaba de la residencia DomusVi de Monforte (Lugo) desde la noche del pasado jueves ha sido localizado en Bóveda por un particular y trasladado al hospital.

Fuentes policiales consultadas por Europa Press han explicado que el hombre fue hallado por un viandante en el suelo. Apareció en el entorno de Ribas Pequenas, en el término municipal de Bóveda, y a varios kilómetros de distancia de su centro de residencia.

Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local habían activado un operativo de búsqueda por el casco urbano de Monforte y zonas limítrofes desde el momento en el que les fue comunicada la desaparición del anciano. También se habían implicado en la búsqueda vecinos.

Las fuentes consultadas por Europa Press han indicado que tras su localización fue trasladado al Hospital Comarcal de Monforte en estado consciente, aunque con signos de hipotermia y magulladuras.

Su estado, que a priori parecía no revestir gravedad, será chequeado en el centro sanitario.