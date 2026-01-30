Lola Indigo, Guitarricadelafuente y Biffy Clyro se unen al cartel de O Son de Camiño de 2026

Archivo - La cantante Lola Índigo actúa durante el 15º aniversario del Coca Cola Music Experience, en el Iberdrola Music, a 13 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Lola Indigo, Guitarricadelafuente, Biffy Clyro y Afrojack, entre otros, completan el cartel de la edición de 2026 de O Son do Camiño, que se celebrará el 18, 19 y 20 de junio en el habitual recinto de O Monte do Gozo, en Santiago de Compostela.

A través de sus redes sociales, el festival ha compartido este viernes el cartel completo, del que ya se conocían las actuaciones de Linkin Park, Katy Parry y Dani Martín. El gallego Sen Senra, que esta semana dará cierre a los conciertos de su trilogía 'PO2054AZ', es otra de las grandes incorporaciones.

El anuncio incluye a figuras que han irrumpido en el panorama nacional con fuerza, como Carlos Ares y Barry B, y a jóvenes que están redefiniendo la escena urbana, como MVRK y D. Valentino. También se incorporan bandas pop-rock 'indies', como Niña Polaca y Sexy Zebras, y la cantante pop Leire Martínez, después de su marcha de La Oreja de Van Gogh.

Hoobastank y The Molotovs satisfarán a los oyentes de 'rock' alternativo, mientras que los gallegos Ortiga y Carlangas llevarán al escenario sus propuestas bailables. The Bloody Beetroots (en formato 'DJ set'), Corella, Michenlo, Sarria y Habló Pablo completan la lista de confirmaciones.

Al igual que en anteriores ocasiones, contará con un escenario exclusivamente dedicado a la electrónica, en el que tocarán Aida Blanco, Bárbara Lago, Bego Martín, Carlista, Caste, DJ Gigogla, Héctor Oaks, Honeyluv, Hoonine, Jimi Jules, MCR-T, Paramida, Patrick Mason b2b HAAi, Perele, Supergolss, Toutsanders y Viviana Casanova.