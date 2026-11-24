Nueva estación intermodal de Lugo. - EUROPA PRESS

LUGO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nueva estación intermodal de Lugo ha entrado en funcionamiento este martes y recibe desde primera hora a los viajeros en sus nuevas instalaciones, situadas en la Rúa Alta-Plaza Conde de Fontao, a escasos metros de la antigua estación.

Así, la nueva infraestructura comienza a prestar servicio con normalidad, sin acto inaugural, debido a la campaña electoral por los comicios del próximo 29 de noviembre.

La actuación, ejecutada por Adif, supone una importante transformación de las instalaciones ferroviarias y de su entorno urbano. El proyecto incluye un nuevo edificio de viajeros de dos plantas, la renovación de los andenes y las vías, un paso inferior de uso mixto y una pasarela peatonal que conecta la terminal ferroviaria con la estación de autobuses.

La estación intermodal es el resultado de un proyecto que ha atravesado diferentes etapas y gobiernos. La iniciativa permaneció paralizada durante años y fue recuperada posteriormente para impulsar la transformación de las instalaciones ferroviarias y su integración en la ciudad.

La actuación ha contado con la participación de Adif y del Ayuntamiento de Lugo, con una inversión que supera los 49 millones de euros.

La apertura de la terminal supone la culminación de una parte fundamental de la actuación, aunque todavía quedan proyectos pendientes para completar la conexión de la estación con el conjunto de la ciudad.

Entre ellos, figura el denominado paso de ciudad, que contempla mejorar la comunicación con el centro histórico mediante un sistema de ascensores y rampas hasta la Ronda da Muralla. Esta intervención, vinculada al proyecto Novo Norte, está concebida para facilitar los desplazamientos peatonales y mejorar la conexión de los barrios de A Gándara y Paradai con el entorno ferroviario.

EL PROYECTO

El nuevo edificio de viajeros cuenta con una estructura mixta de hormigón armado y metálica, revestida exteriormente con piedra natural. Desde sus instalaciones parte una pasarela peatonal que permite comunicar la estación de tren con el aparcamiento y la terminal de autobuses, uno de los elementos fundamentales para avanzar en la integración de ambos servicios de transporte.

Otro de los puntos destacados de la actuación es el paso inferior mixto. Además de facilitar el acceso de los viajeros al andén central, esta infraestructura tiene un uso público y permite conectar el centro urbano con el barrio de Sagrado Corazón.

Las obras también han incluido la adecuación de las vías y los andenes, la instalación de nuevas marquesinas, la renovación de los pavimentos y accesos, la ejecución de canalizaciones y la incorporación de nuevos sistemas de información para los usuarios.

A estas intervenciones se suma la urbanización del entorno de la estación, tanto en el lado de la ciudad como en el del barrio de Sagrado Corazón.

EL RETO PENDIENTE: MÁS FRECUENCIAS Y MÁS TRENES

Con la nueva estación ya en funcionamiento, uno de los principales desafíos será conseguir que la modernización de las instalaciones tenga continuidad en una mejora de los servicios ferroviarios, una demanda que han planteado los partidos políticos y también la ciudadanía.

Entre las demandas planteadas figuran el incremento de las frecuencias, unos horarios más competitivos y la reducción de los tiempos de viaje. También se considera prioritario reforzar las conexiones de Lugo con Madrid, A Coruña, Ourense y el resto de Galicia.

La modernización de las líneas Lugo-A Coruña y Lugo-Ourense constituye otra de las actuaciones llamadas a mejorar las comunicaciones ferroviarias de la provincia.

Además, sigue pendiente una de las reivindicaciones históricas de la ciudad: disponer de una conexión ferroviaria con Santiago de Compostela.

La nueva frecuencia de primera hora de la mañana que permite viajar desde Lugo a Madrid constituye uno de los avances recientes en este ámbito. El aumento de viajeros registrado en los servicios ferroviarios refuerza la demanda de ampliar las posibilidades de conexión.