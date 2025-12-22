Luz verde a convocar 100 plazas para puestos de difícil cobertura en diferentes centros sanitarios

Archivo - Consulta médica. - DGA. - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha informado este lunes de la luz verde, en el seno de la reunión semanal del Consello da Xunta, de los decretos por los que se aprueban dos nuevas ofertas de empleo público de personal estatutario del sistema público de salud y de personal sanitario funcionario.

En concreto, el Consello da Xunta ha aprobado el decreto por el que se ofertan "un total de 100 plazas para puestos de difícil cobertura" en los diferentes centros sanitarios del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

De estas 100 plazas, según ha especificado Calvo, "41 pertenecen a diferentes categorías de facultativos especialistas en hospitales comarcales, 27 son de médico de urgencias y 32 pertenecen a la categoría de pediatra de atención primaria". Del total de plazas, 7 de ellas estarán reservadas al turno de discapacidad general.

Con esta oferta, la Xunta destaca que complementa la aprobada a través del Decreto 52/2025, del 23 de junio, y agota la tasa máxima de reposición de efectivos autorizada por la legislación básica del Estado, que es del 120%, al tratarse de un sector prioritario.

23 PLAZAS PARA DIVERSAS CATEGORÍAS DE SALUD PÚBLICA

El Gobierno gallego también ha aprobado el decreto de la nueva oferta pública de empleo para las escalas sanitarias de la Ley 17/1989, del 23 de octubre, que incluirá un total de 23 plazas vinculadas al ámbito de la salud pública y de la administración sanitaria.

En concreto, serán 5 plazas de farmacéutico inspector de salud pública, 7 de inspector médico (1 reservada al turno de discapacidad), 1 de licenciado en ciencias biológicas y 10 de subinspector sanitario (1 reservada al turno de discapacidad).

El sistema de selección será el de concurso-oposición y respetará los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito y capacidad. De igual manera, con esta oferta, la Xunta agotará la tasa máxima de reposición de efectivos autorizada por la legislación básica del Estado, que es del 110 %, al tratarse de un sector no prioritario.

FUNCIONARIO SANITARIO

Junto con los dos decretos autorizados esta mañana, la Consellería de Sanidade también ha informado al Consello da Xunta de una nueva oferta pública de empleo con 54 plazas de diversas clases de personal funcionario sanitario de la escala de salud pública y administración sanitaria.

En este caso, según ha explicado Diego Calvo, el número de plazas de funcionario "se corresponden con las ofertas públicas de empleo de los años 2022, 2023 y 2024", que serán convocadas mediante el sistema de concurso-oposición.

Serán 12 plazas de farmacéutico inspector de salud pública, 10 de inspector médico, 2 de licenciado en ciencias biológicas, 3 de licenciado en ciencias químicas, 8 licenciado en farmacia, 4 de licenciado en psicología, 7 de enfermería y 8 de subinspector sanitario.