Una manifestación corta la N-120 a la altura de Canabal (Lugo) para denunciar el "peligroso estado" de la calzada

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación, convocada por la asociación vecinal Xuntos por Lugo, ha cortado este sábado la N-120 a altura de Canabal (Lugo) para denunciar el "peligroso estado" de la calzada.

La movilización, que ha impedido el tráfico en ambos sentidos durante media hora, ha tenido una "muy buena acogida" según ha reconocido el portavoz de la organización, Alberto Rodríguez, a Europa Press.

Rodríguez ha asegurado haber "atestados" de incidentes provocados por el estado de la carretera que conecta Vigo con Logroño a su paso por la provincia lucense. Además, ha alertado sobre los problemas de circulación en el punto kilométrico 527 ante el corte de un sentido por la situación de la calzada.

La asociación, a su vez, ha denunciado el "abandono histórico y el olvido sistemático de las vías lucenses por parte de las administraciones centrales" a través de un comunicado.

Asimismo, el portavoz de la asociación ha apuntado que este lunes se retomaron las obras de rehabilitación de la N-540 después de que Xuntos por Lugo convocase una manifestación hace dos semanas en la zona de Calde para exponer la "inseguridad total" de dicha vía.