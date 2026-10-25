Manifestantes claman contra la "violencia policial" de las protestas de A Coruña: "Galicia será la tumba del fascismo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de manifestantes han salido a las calles de las siete ciudades gallegas este domingo para clamar contra la "violencia policial" del pasado miércoles, durante las protestas por la visita del líder de VOX, Santiago Abascal, a A Coruña, tras la que se produjeron disturbios entre ciudadanos y la Policía Nacional que acabaron con detenidos y heridos. "Galicia será la tumba del fascismo", han exclamado.

Las concentraciones, convocadas por Galiza Nova, han tenido lugar de forma simultánea a las 12.00 horas frente a las subdelegaciones del Gobierno en A Coruña, Pontevedra, Ourense y Lugo, en la Praza Roxa de Santiago; en la Farola de Urzaiz de Vigo; y en la Praza Amada García de Ferrol.

Todas ellas han transcurrido sin incidentes, excepto un momento de tensión en A Coruña entre un joven que acudió con la cara parcialmente tapada y exhibiendo una bandera de España de pocas dimensiones. Finalmente, fue apartado de la protesta.

Al grito de 'Galicia será la tumba del fascismo', 'Contra la represión autogobernación' o 'Vox y PP la misma mierda es', decenas de manifestantes han clamado en la capital gallega en contra de la represión policial y por "echar fuera de las calles al fascismo".

La protesta ha estado secundada por la CIG, con la presencial de su secretario xeral, Paulo Carril, y del BNG, con el diputado en el Congreso, Néstor Rego, y la diputada en el Parlamento gallego y nueva concejala compostelana, Saleta Chao, entre otros.

En declaraciones a los medios, Rego ha defendido la libertad de manifestación frente a actuaciones policiales "claramente injustificables y deproporcionadas" y ha celebrado que los jóvenes gallegos se movilicen por sus derechos y tener una vida digna. "Estamos orgullosos de esta juventud", ha enfatizado.

Al hilo de ello, ha reclamado la derogación "de una vez por todas" de la 'ley mordaza'. "Es incomprensible que el actual Gobierno que se comprometió a derogarla el primer mes lleve ocho años sin hacerlo y que además la aplique de forma muchas veces contraria a los intereses de las mayorías sociales y de las clases populares", ha subrayado.

En este sentido, el nacionalista galego se ha comprometido a seguir trabajando para que esa derogación se produzca y ha fijado las elecciones del 29 de noviembre como un "momento decisivo" para lograrlo. Con este fin, ha llamado a movilizarse también en las urnas para conseguir que el Bloque alcance una mayor representación en las Cortes Generales y poder así "conquistar nuevos derechos sociales y democráticos".

Por su parte, el secretario xeral de Galiza Nova, Artai Gabiás, ha asegurado que estas concentraciones pretenden trasladar que la mayoría de la sociedad gallega y, especialmente los jóvenes, son antifascistas. "Aquí no tienen cabida los discursos de odio y ultraespañolistas que pretenden introducir VOX para dividir las clases populares", ha remarcado.

En esta línea, ha señalado que la juventud gallega tiene claro que los problemas actuales "no son culpa de las personas migrantes, del feminismo ni de ser una nación", sino consecuencia del sistema capitalista y de la dependencia política del Estado.

Por lo tanto, Gabiás ha animado a promover la organización y seguir respondiendo de forma pacífica en las calles contra la presencia de organizaciones fascistas y a luchar por la soberanía de Galicia.

Preguntado por los medios al respecto de la querella anunciada por VOX por la manifestación en contra de la visita de Abascal a la ciudad herculina, el portavoz de Galiza Nova ha sido tajante: "Estamos orgullosos de que una organización fascista, racista, homófoba, machista y ultraespañola se querelle contra Galicia Nova, porque eso significa que estamos en frente de ellos, que representamos lo contrario, que estamos en las calles por las libertades democráticas y por los derechos de las personas y eso es un motivo de orgullo para toda la organización".

LECTURA DEL MANIFIESTO

A modo de cierre de las concentraciones, se ha realizado la lectura de un manifiesto, en el que Galiza Nova ha cargado contra la violencia policial del pasado miércoles, episodio en el que resultaron heridas "múltiples personas".

"No es un caso aislado", han lamentado, asegurando que llevan años viendo a los policías como "brazo ejecutor de la represión" contra cualquier discurso que "haga tambalear los cimientos del régimen del 78".

Así, han denunciado que desde la aprobación de la 'ley mordaza' son "múltiples los ejemplos" en los que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recurrieron a la violencia para silenciar las manifestaciones en favor de la democracia o los derechos sociales.

Galiza Nova ha puesto el foco sobre el empobrecimiento de las condiciones de vida, la subida del precio del alquiler y la dificultades para acceder a una vivienda digna. Una situación que, han asegurado, "se agrava" por el "desmantelamiento de los servicios públicos" a manos de "PP y VOX".

Frente a ello, han defendido un movimiento nacionalista galego que trabaje por un proceso real de transformación social y encaminado a la construcción de un territorio en el que se pueda vivir "dignamente" y con los derechos sociales garantizados. "Sin subordinaciones ni dependencias de intereses ajenos ni del gran capital", han resaltado.

Finalmente, han llamado a participar en la huelga general del convocada por los sindicatos para el próximo 11 de noviembre. "No a la represión policial. Fuera el fascismo españolista de nuestras calles", han concluido.