María Oruña aborda el robo de arte en 'La Cámara de las Maravillas': "El robo del Louvre no sería creíble en una novela"

Archivo - La escritora María Oruña firma libros en la Diada de Sant Jordi de este 2025. - ALBERTO PAREDES-EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La autora viguesa María Oruña, la 'reina del thirller' nacional, regresa a las librerías la próxima semana con 'La Cámara de las Maravillas', una novela en la que aborda el mundo del coleccionismo privado, la opulencia y el robo de arte, atraída por el concepto "romántico" del 'ladrón de guante blanco' y su aura de misticismo, inteligencia y sutileza.

"Un robo como el del Louvre no sería creíble en una novela", apunta la autora, en una entrevista a Europa Press en la que contrapone la sutileza y elegancia del golpe que narra su novela con los detalles del último gran golpe al mundo del arte, ocurrido en el histórico museo parisino en octubre de 2025.

La autora reconoce que siguió este robo con la curiosidad de quien ha escrito sobre la materia, aunque su novela estaba "prácticamente terminada" para entonces, e incluso visitó el museo recientemente para comprobar que la sala donde se produjo la sustracción sigue cerrada.

"El robo el Louvre es brillante, pero chapucero", apunta, aclarando que estos hechos "se alejan mucho" de lo que ella buscaba reflejar en la novela: la sutileza, la sorpresa, la ausencia de violencia, la inteligencia.

Así, reconoce, es "brillante por lo inesperado, porque deja en evidencia la soberbia del sistema de seguridad", pero "chapucero, porque es violento, es apresurado". De hecho, sostiene, "no sería creíble en una novela". "Yo buscaba algo más sutil, que requiera más intelecto, un juego de ingenio", reconoce.

DEL LADRÓN DE GUANTE BLANCO AL IMPERIALISMO COLONIAL

María Oruña define su novela como un "juego de intriga" en el que, además del mundo del arte, también tiene cabida "el punto de vista de la gente de a pie".

Para tejerlo, Oruña bebió de tres capas. En primer lugar, cuenta, de "la desconocida" Brigada de Patrimonio Histórico, con la que trabajó durante la escritura de su novela 'El albatros negro'. "Son casi 20 personas en la central trabajando en esta materia, su trabajo me parece extraordinario", ha explicado la autora, que alude, como 'segunda capa', a "la idea un poco romántica" del 'ladrón de guante blanco', que "utiliza el ingenio y no la violencia" para desarrollar su trabajo.

Bajo todo eso, María Oruña aborda también "el imperialismo colonial", o, lo que es lo mismo, como en los museos y gabinetes de curiosidades de todo el mundo están distribuidos elementos que "fueron obtenidos de países de manera más o menos ilícita".

María Oruña asegura que el género en el que más cómoda se siente es, precisamente, en el de la novela de misterio, aunque reconoce que el "juego de intriga psicológica" tiene "incluso más complicaciones que una novela histórica". "Aquí se trata de mover el intelecto y necesitas que todo tenga sentido, que cuadre, para que el lector no se sienta defraudado". "Es como un artefacto literario que el lector tiene que activar y tiene que sentirse satisfecho al final", resume.

Aun sin desvelar qué tiene entre manos, asegura que ya está trabajando en su siguiente proyecto, del que solo cuenta que habrá "cierta innovación". "En todos mis libros, siempre espero hacer algo más, algo que me suponga un reto personal", apostilla.