Martiño Noriega cree que Beiras "pasará a la historia" en "condición de igualdad con figuras como Castelao"

Acto de homenaje a Beiras en el Museo do Pobo Galego - CÉSAR ARXINA - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Santiago y líder de Anova, Martiño Noriega, cree que el histórico político nacionalista Xosé Manuel Beiras, fallecido el pasado 8 de octubre a los 90 años, "pasará a la historia como una de las personas importantes del país, en condición de igualdad con figuras como Castelao".

En declaraciones este viernes durante su asistencia al acto de homenaje a Beiras en el Museo do Pobo Galego, Noriega ha ensalzado que Beiras fue "un hombre que siempre tuvo el corazón donde corresponde: abajo a la izquierda".

Reconoce que "es un día emocionante". "Los que lo tratamos, lo quisimos, tuvimos la suerte de coincidir con él, no es fácil acercarse aquí, hay que hacer el intento y rendir un homenaje como él merece y a él le gustaría". "No sé si a él le gustaría, pero como él merece", afirma.

El Museo do Pobo Galego acoge este viernes la despedida del intelectual y político galleguista en un homenaje al que se han acercado diferentes personalidades de la vida política, cultura y social gallega, además de vecinos de Santiago para dar su último adiós a Beiras.