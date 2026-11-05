Más de 16.800 jóvenes de Galicia solicitan el Bono Cultural Joven 2026

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Bono Cultural, iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura, ha sido solicitado en su quinta edición por 16.840 jóvenes gallegos que cumplen 18 años en 2025. Esto supone un 64,72% sobre el total de jóvenes de esta edad, que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, son 26.018.

Por provincias, el Bono Cultural Joven ha sido solicitado por 7.154 jóvenes en A Coruña, 1.554 en Lugo, 1.564 en Ourense y 6.568 en Pontevedra. En el total del Estado, el Bono Cultural Joven ha sido solicitado por 374.131 jóvenes.

A partir de la concesión de la ayuda, los jóvenes disponen de un año para utilizar los 400 euros en productos o servicios culturales en los establecimientos adheridos, 4.217 en toda España. El Bono Cultural Joven funciona con una tarjeta de prepago que el beneficiario puede tener de forma virtual en su móvil o recibir de forma física en su domicilio.

El objetivo del Ministerio de Cultura con esta iniciativa, según ha recordado, tiene un doble sentido: por un lado, "muestra el interés de un amplio espectro de la población joven española por la cultura", que esta iniciativa ayuda a fidelizar como público y consumidor cultural de cara al futuro; y, por otro lado, ofrece un respaldo adicional al sector cultural.