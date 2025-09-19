Más de 35 ayuntamientos gallegos, de todos los grupos políticos, guardan un minuto de silencio por las víctimas de Gaza- EUROPA PRESS

Al menos 6 municipios del PP se suman a la convocatoria, con diferencias en sus llamamientos, aunque todos evitan referirse a la ofensiva israelí como un genocidio

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos 39 ayuntamientos gallegos, además de las Diputaciones de A Coruña y Lugo, se han sumado esta mañana a un minuto de silencio en solidaridad por las víctimas de Gaza, convocado por la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp). En la convocatoria, la entidad lanzaba una petición del fin del bloqueo de la ayuda humanitaria en la frontera de la Franja.

Entre las ciudades, Santiago de Compostela, Lugo, A Coruña, Vigo y Pontevedra han secundado la convocatoria. Ourense, gobernada por Democracia Ourense, y Ferrol, con el PP al mando, han evitado sumarse al llamamiento.

En declaraciones a los medios, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey (PSdeG), ha trasladado que esta convocatoria se debe a una "unánime condena al genocidio en Gaza", una valoración similar a la realizada por la regidora de Santiago, Goretti Sanmartín (BNG). Esta segunda ha pedido el "alto al fuego" y ha insistido en el fin del bloqueo de la ayuda humanitaria.

Al menos en Santiago y Lugo, ha habido representación de todos los grupos políticos. Esto incluye a concejales del PP, formación que, a nivel nacional, ha evitado utilizar el término 'genocidio' hasta el momento, pese a que organizaciones internacionales como la ONU ya se refieren a la ofensiva israelí sobre Gaza de esta forma.

En municipios de menor tamaño, sí ha habido ayuntamientos con los populares al mando que han secundado el llamamiento de la Fegamp. Entre los contabilizados por Europa Press a través de las convocatorias publicitadas en redes sociales, solo seis de ellos están gobernados por el PP: Arteixo, Laracha, Poio, Oroso, Ordes y Salvaterra do Miño.

Entre ellos, Arteixo es el más poblado. A través de sus redes sociales, y con una bandera palestina en el centro de la publicación, ha llamado a la solidaridad con el pueblo palestino tras el "recrudecimiento de la situación de la ofensiva militar desplegada por el gobierno de Israel".

Otros más pequeños como Oroso y Ordes han realizado una convocatoria con un mensaje más equidistante, en el que realizaban una repulsa "enérgica" tanto al antisemitismo como a la islamofobia. Un llamamiento idéntico han utilizado Monforte, liderada por el PSOE, y Muxía, gobernada por un candidato independiente, frente a una mayoría de ayuntamientos que se han sumado a la condena del genocidio.

CONDENAS DE CORUÑA Y SANTIAGO AL GENOCIDIO

En este contexto, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha subrayado que el propósito de esta acción pretende ser una "unánime condena al genocidio en Gaza", recordando que con este término se ha referizo la ONU a la masacre.

"La ciudadanía no podemos mantenernos en la equidistancia y hay que tomar partido por la legalidad internacional y por los derechos humanos del pueblo palestino, que está siendo exterminado y masacrado por el Estado de Israel", ha expresado.

Inés Rey ha recordado al genocidio perpetrado por la Alemania nazi sobre el pueblo judío para insistir en que la actual masacre es "otro genocidio". Así, ha indicado que la incursión militar israelí no tiene "otro objetivo" que "exterminar a un pueblo, matar a miles de inocentes y destruir un territorio para después repartírselo con Estados Unidos".

Por su parte, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha expresado su condena al genocidio, ante el que ha pedido un "alto al fuego" y la apertura de los corredores para la entrada de la ayuda humanitaria.

"Ya no es exclusivamente una guerra injusta y despiadada, sino que la falta de recursos y alimentación están haciendo que el conjunto de la población de Gaza no tenga ninguna manera de subsistir y se está abocando a una situación de exterminio", ha recordado.

En este sentido, ha agradecido la presencia de representantes de la Universidade de Santiago de Compostela, la Diputación de A Coruña y personal funcionario del mismo Ayuntamiento.

Asimismo, Sanmartín ha calificado como "importante" la presencia de representantes de todos los grupos políticos municipales, preguntada a este respecto: "Es importante que ninguna persona quede atrás. Para nosotros nadie puede dejar de denunciar lo que está pasando en Palestina".

POSTURA DEL PP GALLEGO

Por su parte, preguntado en una rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha asegurado desconocer el detalle de qué dirigentes populares del ámbito local participan en los minutos de silencio y, en el caso del Ayuntamiento de Santiago, cuál era la redacción exacta de la convocatoria.

En todo caso, Pazos ha esgrimido que el PP "no es sospechoso de no condenar el asesinato, la masacre y lo que está sucediendo en Gaza". "Y creo que el propio presidente (Alfonso Rueda) fue muy contundente en la calificación usando el término salvajada", ha esgrimido, antes de criticar, en todo caso, que se "fuerce un debate artificial" en torno "a un término que es exclusivamente jurídico" --en alusión a genocidio--.