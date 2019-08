Más de 800 personas optarán al proceso selectivo de la Xunta para 156 plazas de policía local

Publicado 28/08/2019 11:56:50 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 811 personas han presentado su solicitud para formar parte del proceso selectivo y obtener una de las 156 plazas ofertadas de policía local, convocadas por la Xunta para trabajar en 28 ayuntamientos gallegos.

Según ha informado el Gobierno autonómico, el Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este miércoles el listado provisional de las personas admitidas y excluidas.

Este listado puede consultarse a través de la página web oficial de la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp). Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del jueves, para "corregir el defecto que motivó la exclusión", explica el Gobierno gallego.

La convocatoria ha diferenciado las plazas por "oposición libre y por concurso". De los 740 solicitantes por oposición libre, 135 fueron excluidos.

La mayoría no podrá concurrir por no haber acreditado la titulación académica requerida. Además, hay 34 que se quedan fuera por no haber presentado copia del carné de conducir, al tiempo que siete se quedan fuera de las listas al no haber sido posible consultar los antecedentes penales, mientras otros siete no entregaron el justificante del pago de las tasas.

Asimismo, para la convocatoria de 26 plazas por movilidad destinadas a los policías en ejercicio que cambian de ayuntamiento se han presentado 71 solicitudes, y han sido denegadas 22 por no superar la edad máxima o no presentar toda la documentación.