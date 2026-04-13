Un menor resulta herido tras caerle encima una ventana de un cuarto piso en Ferrol

FERROL, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 14 años ha resultado herido este lunes tras ser alcanzado por una ventana que cayó desde un cuarto piso en Ferrol, según han informado fuentes policiales. Los hechos ocurrieron pasadas las 10.00 horas de este lunes en la intersección de las calles Pontevedra y Alcalde Usero, cuando la sala del 092 comisionó a la Policía Local para que se desplazara al lugar del suceso.

Una vez allí, los agentes localizaron al menor, con domicilio en Ferrol, quien presentaba dolor en la zona lumbar y en el cuello. El servicio de emergencias 061 movilizó una ambulancia, cuyos efectivos asistieron al joven en el propio lugar del accidente.

Posteriormente, fue trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) para una exploración más detallada y valoración de las heridas, que en principio no revestían gravedad. En el lugar también se encontraba la madre del menor, que fue identificada por los agentes.

La investigación permitió localizar a la mujer que reside en la vivienda del cuarto piso de la que se desprendió la ventana. Según su testimonio, el accidente se produjo cuando intentaba cerrar la ventana y esta se le resbaló de las manos, cayendo al vacío sobre la vía pública.

La inquilina facilitó a los agentes los datos del propietario y este último confirmó que la vivienda dispone de un seguro de responsabilidad civil, un extremo que podría cubrir los daños ocasionados.