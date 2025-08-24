Miembros de la guerrilla antifranquista asesinados en la dictadura serán enterrados este lunes en Culleredo (A Coruña)

Sus cuerpos fueron exhumados en 2024 tras la petición de sus familiares a la Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica

A CORUÑA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Para a Recuperación da Memoria Histórica (ARMH) entregará este lunes los cuerpos de José Galán Núñez y Manuel Ramiro Souto, miembros de la guerrilla antifranquista asesinados el 22 de junio de 1952 en Visantoña --en Mesía (A Coruña)--, para su entierro en Culleredo, municipio de la misma provincia en el que ambos se criaron.

En Mesía estuvieron enterrados hasta el 2024, cuando la ARMH exhumó sus cuerpos por petición de sus familiares, según informa la misma en un comunicado.

En la jornada del lunes, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Culleredo acogerá a las 11.30 horas un acto en el que participarán familiares de los represaliados, miembros de la asociación y los alcaldes de Culleredo y Mesía. A continuación, se enterrarán sus cuerpos en el cementerio de Almeiras.

REPRESALIADOS

José Galán vivía en A Regueira, en Alvedro (Culleredo), junto a su familia. A principios de los años cuarenta, en plena Dictadura, desertó del servicio militar en Lugo y tuvo que huir al monte. Durante su estancia en la guerrilla estuvo integrado en varios destacamentos y participó en diferentes actuaciones en los años 1948 y 1949.

Por su parte, Manuel Ramiro Souto nació en Almeiras, en Culleredo, en 1925. Se echó al monte con sus tíos, que eran enlaces de la guerrilla y temían que hubieran sido delatados. Participó en ofensivas de la guerrilla, como la que se produjo tras la caída de José Gómez Gayoso, secretario de organización del Partido Comunista, y Antonio Seoane, jefe del Ejército Guerrillero de Galicia.

En los últimos tiempos de estancia en el monte de ambos, estuvieron integrados junto a Juan Couto Sanjurjo en el destacamento 'Manuel Ponte'. Los tres fueron cercados por la Guardia Civil en Visantoña el 22 de junio de 1952, siendo asesinados Galán y Souto. Sanjurjo se rindió y, un año después, fue sometido a un juicio en que la inicial pena de muerte se conmutó por 30 años de prisión.