Archivo - Imagen de archivo de Miguel Ángel Revilla. - EUROPA PRESS TV - Archivo

VIGO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Cantabria y secretario general del Partido Regionalista de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, será el pregonero de la XXXIX Festa do Choco de Redondela (Pontevedra), según ha informado la alcaldesa, Digna Rivas, en un audio enviado a los medios de comunicación.

La regidora se ha mostrado "especialmente satisfecha" de esta "gran noticia" y ha agradecido a Revilla haber aceptado la invitación, ya que permitirá que la fiesta tenga una "repercusión nacional sin precedentes".

Rivas ha puesto en valor a Revilla como un "embajador de la gastronomía y de los productos del mar" y ha animado a todos los ciudadanos a escucharlo antes del inicio de la fiesta.

Así, ha reivindicado al expresidente cántabro como "referente" en políticas sociales con un discurso "marcado por la igualdad".

Digna Rivas ha sentenciado el audio subrayando que su gobierno ya trabaja en la organización de la XXXIX Festa do Choco, que se llevará a cabo entre los días 8 y 10 de mayo.