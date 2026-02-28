Miguel Tellado aconseja a Sánchez "imitar a Yolanda Díaz" y "dar un paso atrás" y convocar elecciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha aconsejado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "imitar" a la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de la coalición Sumar en 2023, Yolanda Díaz, y "dar un paso atrás" y convocar elecciones.

En un acto celebrado este sábado en Culleredo, Tellado se ha referido al anuncio de Díaz, de no ser candidata a las próximas elecciones generales de 2027. Al respecto, el popular ha asegurado que la política ha "dicho adiós cinco minutos antes de que la echasen por la ventana".

"Tenemos un gobierno en ruinas. La vicepresidenta primera, la señora Montero, va camino del matadero electoral de Andalucía. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, renuncia a ser candidata de su propio partido. La que era su portavoz, Pilar Alegría, naufragando electoralmente en Aragón", ha relatado, añadiendo que "ministros como Óscar Puente, Ángel Víctor Torres o Grande-Marlaska, se achicharran entre los escándalos que les persiguen".

En este contexto, Miguel Tellado ha manifestado que "Pedro Sánchez debería imitar a Yolanda Díaz y anunciar que no se presenta, dar un paso atrás y convocar elecciones".

El portavoz popular ha subrayado que "esto no va de simple turnismo", y ha explicado que el PP centrará su acción en cuatro pilares de la democracia: recuperar los principios morales; restaurar la convivencia; restaurar las reglas de juego de la política española y recuperar la neutralidad de las instituciones, y ordenar las prioridades como país.

Durante su intervención, el popular ha señalado que un gobierno debe construir viviendas; poner orden en las calles y garantizar la seguridad; desplegar una política migratoria seria, responsable y homologable a cualquier país del entorno y cuidar los servicios públicos.

"Es decir, debe hacer lo contrario de lo que ha hecho este gobierno a lo largo de todo este tiempo, que es nada más y nada menos que ocuparse de sí mismo y desentenderse de los problemas de los españoles", ha destacado.

Finalmente, ha condenado la vandalización del busto de Manuel Fraga en Vilalba, asegurando que atacar la memoria de Fraga es "atacar la memoria democrática de Galicia". "Pocas personas hicieron tanto por construir nuestro sistema de libertades como Manuel Fraga", ha subrayado, asegurando que es algo que "le molesta a la izquierda radical y al nacionalismo gallego".