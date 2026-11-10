Miles de docentes de la concertada salen a las calles en A Coruña y Vigo para denunciar la "inoperancia" de la Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales del sector de la enseñanza concertada de Galicia --FSIE, UGT, CCOO Ensino, USO, SNEP y CIG-- han calificado de "éxito rotundo" la jornada de huelga celebrada este martes, al cifrar el seguimiento en un 60% -- un 17,3% según la Xunta-- y contabilizar más de 3.000 personas movilizadas en las calles de Vigo y A Coruña para denunciar la "inoperancia de la Xunta".

Según han informado las centrales en un comunicado conjunto, las protestas pone de manifiesto "el compromiso de las plantillas" frente a lo que consideran un "desprecio constante" por parte de la Administración autonómica.

En este sentido, los sindicatos han criticado los servicios mínimos fijados por la Consellería de Educación, asegurando que buscan "frenar las reivindicaciones del personal" en lugar de atender sus demandas.

Durante las concentraciones, los manifestantes han reclamado la dimisión del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, a quien responsabilizan del "bloqueo" de la negociación colectiva, de una "nefasta gestión del conflicto laboral" y del distanciamiento con los trabajadores del sector.

Con todo, la representación sindical ha advertido de que el calendario de acciones continuará en las próximas semanas. De este modo, para el próximo 26 de noviembre hay convocadas caravanas de coches reivindicativas en seis ciudades gallegas: Vigo, Santiago de Compostela, Pontevedra, Ourense, Ferrol y A Coruña.

Asimismo, las centrales han condicionado la convocatoria de una nueva jornada de huelga para el 15 de diciembre a la actitud de la Xunta de Galicia, a la que instan a "rectificar y sentarse a negociar unas condiciones laborales dignas".