Miles de personas claman en Vigo por la igualdad y piden el fin de la "barbarie machista"

VIGO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas han recorrido este miércoles las calles de Vigo clamando por la igualdad real entre hombres y mujeres y pidiendo el fin de la "barbarie machista" con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que se conmemora este 8 de marzo.

Convocada por Feminismo Unitario de Vigo, la manifestación partió a las 20,00 horas de la plaza de España rumbo a la Puerta del Sol, pasando por las calles Gran Vía, Urzaiz, Colón y Policarpo Sanz.

Presidida por una pancarta que rezaba 'Ante la barbarie machista, máis loita feminista' (Ante la barbarie machista, más lucha feminista), las participantes han recorrido la ciudad en una animada concentración que ha estado llena de cánticos y ritmo, ya que ha contado con la participación de un grupo de batucada.

Con gritos de 'Deixa pasar, son feminista e o mundo vou mudar' (Deja pasar, soy feminista y el mundo voy a cambiar); 'Aquí está, aquí se ve, o feminismo galego en pé' (Aquí está, aquí se ve, el feminismo gallego en pie); 'Esta é a nosa revolta' (Esta es nuestra revolución), miles de personas, en su mayoría mujeres, han solicitado "el fin del patriarcado".

'Agora que estamos xuntas, agora que si nos ven, abaixo o patriarco que vai caer, arriba o feminismo que vai vencer' (Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado, que va a caer, arriba el feminismo, que va a vencer) fue otro de los cánticos más escuchados en la manifestación, acompañado de 'Mulleres somos, mulleres seremos, pero na casa non nos quedaremos' (Mujeres somos, mujeres seremos, pero en casa no nos quedaremos).

Precisamente desde la organización, Priscila Retamozo, ha destacado la unidad del feminismo, centrándose en las "muchísimas cosas que unen a las mujeres" y subrayando que las diferencias "no tienen por qué ser algo malo, sino todo lo contrario".

Ella ha criticado las políticas del miedo y que se ponga el foco en las acciones de las mujeres, en vez de culpar a los agresores. "Realmente los que agreden y los únicos responsables de las agresiones son los agresores", ha reivindicado, pidiendo una educación que se centre en la igualdad.

"No solamente educa la escuela, educa la sociedad, educan los medios de comunicación, los poderes públicos. Es muy importante que la sociedad en su conjunto sepa que esto es un desafío que tenemos que afrontar si queremos llamarnos democracia", ha subrayado.

Al final de la marcha, Antía Mariño y Marta Alonso leyeron un manifiesto en el cual han defendido que el feminismo tiene "las herramientas y el espíritu" necesario para acabar con todas las violencias generadas por el "patriarcado".

"Exigimos una sociedad donde la plena igualdad sea una realidad, donde la violencia y las injusticias que sufrimos las mujeres, por el mero hecho de serlo, sean inconcebibles", han subrayado.

Ellas se han centrado también en el rechazo a las políticas del miedo, que ponen el foco en las víctimas y las revictimiza, haciéndolas responsables de la violencia. "Las feministas no queremos que nos pongan cámaras ni caminos seguros. No queremos decálogos de comportamiento que nos muestran cómo vestir y estar de noche para que no nos pase nada. Queremos mujeres libres en una tierra liberada", han sentenciado.