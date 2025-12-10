Muere una mujer atropellada en Cabana de Bergantiños (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha perdido la vida este miércoles tras ser víctima de un atropello en el municipio coruñés de Cabana de Bergantiños.

Según ha informado el 112, el servicio recibió el primer aviso del accidente unos minutos después de las 11.30 horas. El alertador indicaba que una mujer había sido atropellada en el kilómetro 3 de la AC-429, en la parroquia de Cesullas.

El 112 solicitó la intervención del 061, del GES de Ponteceso, de la Guardia Civil de Tráfico y de la Policía Local.

Los servicios acudieron hasta el punto donde se había producido el accidente, pero nada pudieron hacer por evitar el fallecimiento de la herida.