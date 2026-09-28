Muere la mujer atropellada en A Caniza (Pontevedra)

A CANIZA (PONTEVEDRA), 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La mujer de avanzada edad que la tarde de este lunes fue atropellada en el municipio pontevedrés de A Caniza y que había tenido que ser evacuada en helicóptero ha fallecido.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, el atropello se produjo en un paso de peatones y el conductor del vehículo, que resultó ileso, dio positivo en las pruebas de alcoholemia a las que fue sometido tras el siniestro.

El atropello ocurrió alrededor de las 16.20 horas de este lunes en la Rúa Progreso, en el casco urbano de A Caniza. El 112 había avisado al 061, que movilizó al helicóptero medicalizado con base en Ourense, pero la mujer acabó por fallecer. En el operativo también participó la Guardia Civil de Tráfico.