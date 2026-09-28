Muere una persona en Cenlle (Ourense) tras ser alcanzada por un tren

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido este lunes en el municipio ourensano de Cenlle tras ser alcanzada por un tren.

Según ha informado el 112, el accidente tuvo lugar alrededor de las 19.20 horas, en la parroquia de Laias, con acceso por el kilómetro 584 de la N-120.

Fue personal del ADIF quien alertó de lo ocurrido, apuntando además que la víctima podía estar ya fallecida.

El servicio de emergencias dio aviso al 061, al GES de Ribadavia y a la Guardia Civil. Una vez en el lugar, los efectivos solo pudieron confirmar el fallecimiento de la persona.