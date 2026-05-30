Muere una persona que fue rescatada de un río de Allariz (Ourense) tras perder el conocimiento

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OURENSE, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Una persona que tuvo que ser rescatada del río Arnoia, en Allariz, falleció en la tarde del viernes. Según la información facilitada por el 112 Galicia, los servicios de emergencias acudieron a sacarla del agua después de perder el conocimiento.

El suceso ocurrió pasadas las 20.00 horas en la presa de un río en las cercanías de la rúa Acearrica. El primer aviso lo recibió el 061 y, por su parte, la central de emergencias informó a la Guardia Civil y a Protección Civil de Allariz.

El personal sanitario desplazado trató de reanimar a la persona, pero finalmente solo pudo confirmar su fallecimiento.