Una mujer se enfrenta a 3 años de cárcel por sustraer 100.000 euros en la empresa de Nigrán en la que trabajó 30 años

VIGO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide 3 años de prisión para una mujer que llevaba 30 años trabajando en una empresa de hormigones con sede en Nigrán, a la que atribuye un delito continuado de apropiación indebida, por sustraer 100.000 de dicha empresa, y que será juzgada el próximo miércoles en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo.

Según el escrito de acusación pública, la mujer trabajaba en la compañía como administrativa y se encargaba de la gestión de los ingresos en la caja fuerte, de la que tenía la llave y de la que conocía la combinación.

En diversas ocasiones, a lo largo de los años y hasta el 13 de octubre de 2021, aprovechando que tenía acceso a esa caja fuerte, se fue apoderando de diversas cantidades de dinero en efectivo, hasta un total de 100.000 euros, que no devolvió.

Por estos hechos, el ministerio público le atribuye un delito continuado de apropiación indebida y pide que sea condenada a 3 años de prisión y a pagar una multa de 1.440 euros. Además, deberá indemnizar a la empresa en 100.000 euros.