La mujer de Feijóo recurre la decisión del Gobierno para tratar de mantener el acceso a la playa desde su casa de Moaña

Archivo - El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo, junto a su esposa Eva Cárdenas. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

VIGO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mujer del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, Eva Cárdenas, ha recurrido a la Audiencia Nacional la decisión tomada por el Gobierno de denegarle la concesión necesaria para mantener el acceso directo a la playa desde su casa de Moaña (Pontevedra).

Todo ello después de que el pasado mayo el Ejecutivo central comunicase esta negativa a la solicitud de Cárdenas al Servicio Provincial de Costas de Pontevedra de una concesión hasta el año 2037 del terreno público que permite acceder a la playa de O Con, en Moaña, desde una vivienda de su propiedad.

Según adelanta 'elDiario', la pareja de Feijóo pretendía seguir utilizando la parcela, de unos 215 metros cuadrados, hasta el año 2037, para así llegar a la playa directamente desde su jardín.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó en febrero la notificación de inicio de expediente para determinar los posibles derechos que le pudiesen corresponder como propietaria, un paso que llega en el marco de un procedimiento activado por Costas encaminado a recuperar la posesión de un terreno de unos 210 metros cuadrados perteneciente al dominio público marítimo-terrestre.

El digital gallego 'Praza.gal' avanzó la existencia de este procedimiento en una información en la que agregaba que el cierre de los muros del terreno público, que facilita acceder de forma directa a la playa desde la finca privada, fue realizado años antes de que Cárdenas comprase esta propiedad en la que suelen descansar Feijóo y su familia.

La ley de costas contempla la opción de que el Estado autorice concesiones por 30 años a los anteriores usuarios de terrenos que se declaren dominio público y, con el sustento de esta vía legal, la pareja de Feijóo solicitó una concesión hasta 2037, que le fue denegada por el Gobierno.

Ahora, según fuentes consultadas por Europa Press, Cárdenas ha presentado un contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para tratar de conseguir esta concesión.